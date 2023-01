Returnal arrive sur PC le 15 février, Sony révèle les fonctionnalités du PC et la configuration système révisée

Quelque chose à attendre: Returnal a déjà choqué les utilisateurs lorsque ses caractéristiques système de base recommandaient qu’ils disposent de 32 Go de RAM en décembre. Sony a encore élargi et légèrement révisé sa configuration système requise tout en confirmant quelques fonctionnalités exclusives aux PC dans sa récente annonce de date de sortie. Vous pouvez vous débrouiller avec seulement 16 Go de RAM, sauf si vous souhaitez jouer à Returnal en 4K.

Le dernier port PC de Sony d’un jeu autrefois exclusif à la PlayStation 5 – le Returnal primé – débarque le 15 février. Comme certains autres jeux arrivant au premier trimestre 2023, il nécessitera une configuration raisonnablement robuste pour jouer à 60 images par seconde , notamment en 4K ou avec ray tracing.

La configuration minimale requise pour le jeu de tir à la troisième personne roguelike n’a pas changé depuis décembre : un processeur Intel Core i5-6400 ou AMD Ryzen 5 1500X, Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580, et 16 Go de RAM pour jouer au jeu à 720p et 60 ips avec des paramètres graphiques bas.

Cependant, les caractéristiques recommandées mentionnaient précédemment 32 Go de RAM avec un Core i7-8700 ou Ryzen 7 2700X et un RTX 2070 Super ou RX 6700 XT. Les nouvelles caractéristiques répertorient le même hardware et une exigence de 16 Go de RAM pour lire Returnal à 1080p et 60fps à des réglages élevés.

D’autres jeux qui arrivent bientôt, comme le remake de Dead Space, Forspoken et Star Wars Jedi : Survivor, énumèrent des recommandations GPU similaires : un 2070, 3070, 6700 ou 6800 avec 16 Go de mémoire système. Les cartes populaires comme les GTX 1060 et RX 580 sont tombées aux caractéristiques minimales.

Sony a ajouté une caractéristique « moyenne » entre le minimum et recommandée pour le retour. Il suggère 16 Go de RAM, un Core i5-8400 ou Ryzen 5 2600 et une GTX 1070 ou RX 5600 XT pour jouer à 1080p et 60 ips avec des réglages moyens.

La tristement célèbre recommandation de 32 Go n’apparaît que dans les exigences « Epic » et « Ray Tracing » de Returnal. Alors que Sony suggère un RTX 3080 ou RX 6800 XT pour jouer au jeu en 4K avec des paramètres maximum sans ray tracing, l’ajout de RT ne semble augmenter que légèrement la caractéristique GPU recommandée à un 3080 Ti ou 6950 XT. Forspoken de Square Enix, lancé le 24 janvier, recommande également 32 Go de RAM pour un gameplay 4K.

Sony a également révélé cette semaine qu’en plus des ombres par ray tracing de la version PlayStation 5, Returnal prend en charge les réflexions par ray tracing sur PC. L’activation de la mise à l’échelle DLSS et FSR devrait aider les utilisateurs à réduire le coût des performances du ray tracing. Le titre proposera également des paramètres de mise à l’échelle d’image Nvidia dans le jeu comme alternative au FSR pour ceux qui n’ont pas de carte graphique RTX.

La version PC prend en charge les écrans ultra larges 21:9 et 32:9. Le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs via le contrôleur DualSense font le saut vers le bureau mais nécessitent une connexion filaire.

Returnal arrive sur Steam et Epic Games Store le mois prochain pour 59,99 $.