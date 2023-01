Chevrolet dévoile la E-Ray, la première Corvette hybride à traction intégrale

Avant-gardiste : Chevrolet a dévoilé la première Corvette électrifiée au monde, une hybride dotée du petit bloc V8 LT2 de 6,2 L de la société fonctionnant en tandem avec un moteur électrique pour apporter une puissance supplémentaire à la chaussée par les roues avant.

Le LT2 à essence de la Corvette E-Ray fournit 495 chevaux et 470 lb-pi de couple à l’essieu arrière tandis que le moteur électrique ajoute 160 chevaux et 125 lb-pi de couple supplémentaires à l’avant via une batterie de 1,9 kWh. Ensemble, vous obtenez une Corvette à traction intégrale développant 655 chevaux qui peut sprinter de zéro à 60 mph en seulement 2,5 secondes et s’attaquer au quart de mile en 10,5 secondes à plat. Impressionant.

C’est la Corvette de production la plus rapide de l’histoire.

Parmi les autres caractéristiques notables, citons les freins en carbone-céramique Brembo de série, le contrôle magnétique de la conduite avec trois réglages de suspension distincts, une batterie lithium-ion légère de 12 volts pour exécuter la fonctionnalité de démarrage / arrêt du LT2 et des roues décalées de 20 et 21 pouces enveloppées dans Michelin Pilot Sport tous -pneus de saison. Les pneus arrière sont des 345/25ZR21 – des rouleaux compresseurs absolus.

L’E-Ray n’est pas un hybride au sens traditionnel car il n’y a pas de plug-in pour son système de batterie. Au lieu de cela, la batterie est chargée via l’énergie régénérative du freinage et de la roue libre ainsi que pendant la conduite normale.

Le dernier-né de Chevy a deux modes électriques initiés par le driver. Le mode furtif permet une conduite tout électrique jusqu’à 45 mph et est destiné aux situations où vous ne voulez pas alerter tout le monde de votre présence, comme lorsque vous entrez ou sortez de votre quartier. Le moteur à essence s’enclenche automatiquement au-delà de 45 mph ou lorsque la batterie de l’E-Ray est épuisée.

Dans des conditions de conduite dynamiques, le moteur électrique est principalement utilisé pour améliorer l’adhérence et améliorer les performances.

La nouvelle Corvette sera également hautement personnalisable. Chevy propose 14 choix de couleurs extérieures, quatre finitions de roues en aluminium, un ensemble de bandes de longueur de carrosserie, sept couleurs intérieures, trois options de siège et de nombreux accents en fibre de carbone en option.

La Corvette E-Ray 2024 devrait être lancée plus tard cette année à partir de 104 295 $ pour le coupé 1LZ ou 111 295 $ pour le modèle cabriolet 1LZ.