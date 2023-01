Voici comment HomePod 2 se compare à l’original et au HomePod mini

Lors d’un lancement surprise, Apple a relancé son HomePod pleine grandeur avec un modèle de deuxième génération. Bien que la conception globale et de nombreuses fonctionnalités restent les mêmes que l’original abandonné, il existe de nouvelles fonctionnalités et modifications. Voici notre comparaison complète des HomePod pour un aperçu du HomePod 2 par rapport à l’original par rapport au HomePod mini.

Fond

Apple a lancé le HomePod original en 2018 à un prix supérieur à celui de ses concurrents à 349 $. Un peu plus d’un an plus tard, Apple a réduit le prix à 299 $. Ensuite, le HomePod mini est arrivé à l’automne 2020 avec un prix de 99 $ plus axé sur le marché de masse avant qu’Apple n’interrompe brusquement le HomePod pleine grandeur en mars 2021.

Alors que beaucoup pensaient que le HomePod d’origine avait un prix trop élevé, il offrait des fonctionnalités que le HomePod mini ne correspond pas comme un son plus riche et plus fort, des basses puissantes, la prise en charge de Dolby Atmos, la formation de faisceaux et la détection de pièce.

Maintenant, le HomePod pleine grandeur a repris vie avec le modèle de deuxième génération qui arrive avec la prise en charge de Thread/Matter, un capteur de température/humidité, des puces Apple Silicon mises à jour et une modification très mineure de la conception.

Comparaison HomePod : nouveau vs original vs mini

Technologie et fonctionnalités audio

Pour les principales fonctionnalités audio du HomePod 2, il n’y a pas beaucoup de différence avec le HomePod d’origine (la majorité des différences concernent les fonctionnalités intelligentes, la connectivité et les capteurs).

La seule différence mentionnée par Apple est que l’audio de calcul est désormais « avancé » avec la détection du système pour un réglage en temps réel, tandis que les HomePod et HomePod mini d’origine ont l’audio de calcul d’origine pour un réglage en temps réel.

Mais c’est formidable de voir que Spatial Audio/Dolby Atmos est de retour avec le HomePod 2 puisque le mini n’offre pas cela.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini Audio spatial Dolby Atmos ✅ ✅ ❌ Détection de pièce ✅ ✅ ❌ Formation de faisceaux ✅ ✅ ❌ Appairage stéréo (uniquement avec le même haut-parleur et la même génération) ✅ ✅ ✅ Réglage en temps réel Audio de calcul avancé avec détection du système pour un réglage en temps réel Audio informatique pour un réglage en temps réel Audio informatique pour un réglage en temps réel Audio AirPlay multiroom ✅ ✅ ✅ Cinéma maison avec Apple TV 4K ✅ ✅ ✅ mais pas d’Atmos Correction automatique des basses ✅ ✅ ❌

Une mise en garde importante est que si vous souhaitez utiliser des HomePods dans une paire stéréo, ils devront être du même type et de la même génération.

Maison intelligente, capteurs, connectivité

C’est là que le HomePod 2 commence à se démarquer de l’original. Le nouveau haut-parleur intelligent pleine taille prend en charge Thread/Matter, une puce S7 plus U1 pour des transferts iPhone améliorés, ainsi qu’un capteur de température/humidité comme le HomePod mini.

HomePod 2 et HomePod mini reçoivent également une reconnaissance sonore comme l’iPhone – qui devrait arriver ce printemps.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini HomeKit + Siri ✅ ✅ ✅ Fil/Matière ✅ ❌ ✅ Wifi 802.11n 802.11ac 802.11n Bluetooth 5.0 5.0 5.0 Puce U1 ✅ ❌ ✅ Apple Silicium S7 A8 S5 Reconnaissance sonore ✅ (probablement ce printemps) ❌ ✅ (probablement ce printemps) Capteur de température et d’humidité ✅ ❌ ✅ Interphone ✅ ✅ ✅

L’écran tactile sur le dessus du HomePod 2 semble être similaire à l’original mais est maintenant légèrement en retrait comme le HomePod mini. La surface tactile semble également s’éclairer entièrement comme la mini.

Étrangement, Apple a rétrogradé la puce WiFi de 802.11ac à 802.11n. Peut-être pense-t-il que Thread aura plus de poids et que cela pourrait être lié au passage de la série A à la série S Apple Silicon.

Apple ignore également la mise à niveau vers Bluetooth 5.3 sur le nouveau HomePod – cependant, cela n’est vraiment utilisé que pour la configuration, pas pour la lecture de musique.

Notamment, de nouvelles fonctionnalités arrivent sur tous les HomePods avec la prochaine version 16.3 :

Haut-parleurs et micros

Les composants internes du HomePod 2 via Apple

Il y a quelques ajustements intéressants en ce qui concerne les haut-parleurs et les micros. Tout d’abord, Apple laisse entendre que le woofer à haute excursion est plus grand. Le nouveau HomePod dispose d’un woofer de 4 pouces alors que la taille de l’original n’a pas été divulguée par Apple.

D’autres changements voient le tweeter à 7 rangées de l’original simplifié à 5 pour HomePod, et les micros à champ lointain sont également réduits de 6 à 4.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini Haut-parleur de graves Haut-parleur de graves à grande excursion de 4 pouces Woofer à grande excursion ❌ Haut-parleurs Tweeters à pavillon à 5 rangées Tweeters à pavillon à 7 rangées Haut-parleur large bande et deux radiateurs passifs Micros à champ lointain 4 6 4

Apple doit être convaincu qu’il a atteint une qualité sonore, une sortie et une entrée identiques ou supérieures à celles du HomePod d’origine avec moins de tweeters et de micros. Il décrit le HomePod 2 comme offrant « un son immersif et haute fidélité ».

Voici comment Apple décrit le nouveau woofer HomePod 2 :

« Un woofer à grande excursion offre au HomePod des basses profondes et riches. Son moteur puissant entraîne le diaphragme sur une distance remarquable de 20 mm, tandis que son micro bass‑EQ règle dynamiquement les basses fréquences en temps réel. Basses super propres. Remplit la pièce. Boom. »

Et sur la nouvelle configuration du tweeter :

« HomePod dispose d’un ensemble de cinq tweeters à formation de faisceaux autour de sa base. Ils optimisent les hautes fréquences pour produire un son détaillé et articulé avec une clarté étonnante. Ainsi, vous pouvez profiter de voix cristallines et de tous les détails des instruments, comme si vous y étiez en personne.

Taille et couleurs

Le nouveau HomePod a presque exactement la même taille (et le même design). Il est juste 0,2 pouces plus court et environ une demi-livre plus léger.

Le HomePod 2 est disponible en blanc et en minuit, bien que ce dernier ressemble terriblement au gris sidéral de l’original. HomePod mini reste le seul choix si vous voulez une touche de couleur.

HomePod 2 HomePod 1 HomePod mini Hauteur 6,6 pouces (168 mm) 6,8 pouces (172 mm) 3,3 pouces (84,3 mm) Largeur 5,6 pouces (142 mm) 5,6 pouces (142 mm) 3,9 pouces (97,9 mm) Masse 5,16 livres (2,3 kg) 5,5 livres (2,5 kg) 0,76 livre (345 grammes)

Comparaison HomePod : Prix

Le HomePod 2 est arrivé au même prix de 299 $ que celui auquel l’original a été interrompu. Pendant ce temps, le mini HomePod reste à 99 $.

Le temps nous dira si les clients trouvent le prix de 299 $ du nouveau HomePod pleine grandeur plus acceptable que la première fois.

Récapitulatif de la comparaison HomePod

Alors que certains espéraient peut-être une mise à niveau plus substantielle pour le HomePod de deuxième génération au prix de 299 $, je pense que c’est formidable de voir le retour du HomePod pleine grandeur.

Les utilisateurs d’Apple qui recherchent un son riche et remplissant la pièce ont à nouveau une option de première partie – et les prix sont comparables à ceux de la concurrence comme le Sonos Five (vous pouvez acheter deux HomePods pour une paire stéréo à 598 $ contre le Sonos Five à 549 $ ). Le retour du HomePod pleine grandeur est également excitant pour ceux qui veulent Dolby Atmos pour leur configuration de cinéma maison.

Et dans l’ensemble, le HomePod 2 a été mis à jour pour atteindre la parité avec le HomePod mini avec Thread, la puce U1 et le capteur de température/humidité.

Apple a ouvert les commandes du nouveau HomePod avec les premières livraisons à partir du 3 février.

Que pensez-vous du HomePod 2 ? Vous prévoyez d’en prendre un ou plusieurs ? Saut? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir consulté notre comparaison HomePod!

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :