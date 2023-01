ChatGPT est désormais disponible dans le service Azure Open AI

Microsoft étendra bientôt l’accès à ChatGPT via son nouveau service Azure OpenAI, qui est désormais généralement disponible. Le chatbot OpenAI ChatGPT a reçu beaucoup d’attention depuis son lancement en novembre 2022, mais Microsoft l’ajoutant à son service Azure OpenAI contribuera à le rendre encore plus accessible.

« Avec le service Azure OpenAI désormais disponible, davantage d’entreprises peuvent demander l’accès aux modèles d’IA les plus avancés au monde. Y compris GPT-3.5, Codex et DALL-E 2. Soutenu par les capacités de confiance de niveau entreprise et l’infrastructure optimisée par l’IA de Microsoft Azure, pour créer des applications de pointe. Les clients pourront également bientôt accéder à ChatGPT – une version améliorée de GPT-3.5. Cela a été formé et exécute l’inférence sur l’infrastructure Azure AI – via le service Azure OpenAI. »déclare Eric Boyd, vice-président d’AI Platform.

ChatGPT fait le saut vers Azure Open AI

Bien que ChatGPT soit gratuit sur le site Web OpenAI, les utilisateurs peuvent avoir des difficultés à y accéder. Cela se produira lorsque les serveurs OpenAI atteindront leur capacité maximale. Cela devrait poser moins de problèmes une fois que le chatbot sera disponible via le service Azure OpenAI de Microsoft.

Microsoft a un partenariat exclusif avec OpenAI depuis juillet 2019. Cela a précédé le lancement du service Azure OpenAI en novembre. Microsoft a investi 1 milliard de dollars dans OpenAI dès 2019. Mais la société envisagerait un autre investissement de 10 milliards de dollars dans le créateur de ChatGPT.

Selon un précédent rapport de The Information, Microsoft est sur le point de parier sur la technologie OpenAI et d’intégrer ChatGPT dans Bing et ses applications Office. La société a également tiré parti du modèle d’apprentissage en profondeur DALL-E 2 d’OpenAI pour ajouter une nouvelle fonctionnalité de création d’images à Bing.

Bien qu’un outil comme ChatGPT soit un bon exemple du potentiel de l’intelligence artificielle, la vérité est qu’il n’est pas parfait. OpenAI avertit dans une FAQ que l’outil « a une connaissance limitée du monde et des événements après 2021 et peut également produire occasionnellement des instructions nuisibles ou un contenu biaisé. »

Microsoft, qui prône une « approche responsable de l’IA », affirme avoir mis en place des mesures de protection pour s’assurer que les développeurs n’abusent pas de son service Azure OpenAI. La société examinera toutes les demandes des développeurs, elle dispose également de filtres de contenu pour détecter les contenus abusifs ou haineux.