Le gouvernement américain publie un rapport annuel non classifié sur des phénomènes aériens non identifiés

Socket de l’éditeur : un élément clé à retenir se trouve à la page trois. Dans une note de bas de page, il est mentionné que la définition d’UAP a été élargie pour inclure les objets aériens, maritimes et transmédium. Dans un index ultérieur de termes clés, les objets ou dispositifs transmédium sont ceux observés pour faire la transition entre l’espace et l’atmosphère, ou entre l’atmosphère et les masses d’eau, et ne sont pas immédiatement identifiables.

Le Bureau du directeur du renseignement national (ODNI) a publié son rapport annuel 2022 sur les phénomènes aériens non identifiés (UAP), la nouvelle expression du gouvernement pour les ovnis. En plus des 144 rapports UAP couverts par l’évaluation préliminaire de l’ODNI à partir de juin 2021, il y a eu 247 nouveaux rapports supplémentaires et 119 autres qui ont été découverts depuis ou signalés en dehors de la période de collecte préliminaire.

Au 30 août 2022, un total de 510 rapports UAP ont été catalogués et encore plus d’informations sont fournies dans la version classifiée de ce rapport, a indiqué l’agence.

Selon une première analyse, 26 rapports ont été caractérisés comme des systèmes d’aéronefs sans driver (UAS) ou des entités de type UAS, 163 ont été caractérisés comme des ballons ou des entités semblables à des ballons et six ont été attribués à l’encombrement (oiseaux, événements météorologiques ou débris en suspension dans l’air comme le plastique Sacs). Notamment, la caractérisation initiale n’indique pas positivement résolue ou non identifiée.