La gaffe du ministère du Travail: Meta devient une entreprise de composants automobiles à Reggio Emilia

L’histoire a été racontée dans un post Facebook par le député Pd Emiliano Fossi. L’erreur a été commise après sa question à la Commission du travail de la Chambre.

Bien sûr, travailler dans le domaine du logiciel ces jours-ci et s’appeler Meta System n’est pas le meilleur choix au monde pour se positionner sur le marché. Ce que l’on peut justifier du Meta System pour qui se situe à Reggio Emilia, c’est que sa fondation remonte à 1973, alors que Mark Zuckerberg n’avait pas encore décidé de réunir tout son empire social sous l’effigie de Meta. Ne serait-ce que parce qu’il n’est pas né.

Pourtant, ce Meta System de Reggio Emilia, spécialisé dans les systèmes électroniques pour voitures, s’est retrouvé au centre d’une réponse officielle signée par le ministère du Travail où il a été confondu avec la multinationale sociale de Zuckerberg. L’histoire a été racontée par le député du Pd Emiliano Fossi.

La question sur les licenciements de Meta à la Commission du travail

Tout a commencé par une question de Fossi de la Commission du travail à la Chambre. Le député a demandé des informations sur la situation des licenciements de Meta, annoncés par Zuckerberg lui-même : « Début novembre, une réduction de 13 % des effectifs a été annoncée dans une lettre aux travailleurs, soit plus de 11 000 employés. Bien que la plupart des employés de Meta soient situés aux États-Unis, il existe également des bureaux nationaux en Italie. D’après ce qui ressort des médias, le siège italien de Milan sera touché par 22 licenciements contre 127 salariés. On ne sait pas encore ce qu’il adviendra des salariés à l’issue de la procédure de licenciement ».

La réponse du ministère du Travail

Comme le rapporte la Gazzetta di Reggio, la réponse du ministère du Travail n’est pas immédiatement apparue claire. En effet, le texte parle d’un procès-verbal d’accord où il est précisé que le fonds de licenciement extraordinaire concernera « un nombre maximum de 41 travailleurs ». Et encore, l’entreprise promet de « relocaliser les salariés qui ne souhaitent pas adhérer au plan social vers des unités de production situées à Reggio Emilia ».

Toutes les informations ne correspondent pas exactement au fait que le siège principal de Meta en Italie se trouve à Milan. Au contraire. Il n’y a absolument aucune nouvelle sur le bureau de Milan : « Aucune initiative similaire n’a été signalée concernant le bureau de Milan, et l’Inspection du travail de Milan n’a pas non plus communiqué l’existence d’inspections précédentes concernant la société Meta ».

Fossi a tenté de compliquer davantage les choses en tentant un jeu de mots pas tout à fait réussi : « Avec le… but ce gouvernement a des problèmes : il n’en atteint jamais un. En fait, il atteint toujours le mauvais. Comme pour l’essence : Meloni voulait réduire son coût, je ne pense pas que ça se soit passé comme ça ».