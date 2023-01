La nouvelle barre de son Razer utilise le suivi de la tête basé sur l’IA pour transmettre le son directement à vos oreilles

WTF ? ! L’IA des réseaux de neurones connaît actuellement diverses implémentations : génération de texte, reconstruction d’image, reconnaissance faciale, défense juridique, etc. Razer pense que l’IA peut résoudre un compromis fondamental entre les barres de son et les systèmes de son surround. Son dernier produit audio combine plusieurs technologies de pointe pour fournir un son immersif dans un ensemble dédié.

Au CES 2023, Razer a dévoilé un nouveau système audio qui combine la formation de faisceaux avec un réseau de neurones IA pour essayer d’offrir la qualité d’une configuration de son surround dans une barre de son. Pour ce faire, il combine l’IA, le suivi de la tête, la formation de faisceaux et l’audio spatial.

La première barre de son de Razer à utiliser ce système – la Leviathan V2 Pro – contient des caméras infrarouges qui peuvent voir la position de la tête de l’utilisateur. Il envoie ces informations à un processeur de réseau neuronal, qui suit la position de la tête en temps réel pour savoir où diriger son son de formation de faisceaux.

La formation de faisceau combine les longueurs d’onde du signal de manière à améliorer les signaux souhaités et à annuler les signaux indésirables pour une réception plus claire. Il est généralement associé à des réseaux d’antennes, mais peut également transmettre le son directement aux oreilles d’une personne. Le suivi de la tête basé sur l’IA de Razer devrait permettre cela même lorsque les utilisateurs bougent la tête.

La société comprend également que des termes tels que « IA », « suivi » et « réseau de neurones » pourraient soulever des problèmes de confidentialité pour certains. Razer souligne que lorsque la barre de son met à jour ses données de suivi, elle supprime les anciennes informations et ne les télécharge jamais. La connexion au PC ne transmet aucune information visuelle et les images des caméras IR ne quittent jamais le processeur de la barre de son.

Le système audio 3D de Razer utilise également l’audio spatial THX dans deux modes : un qui émule les casques pour un son à deux canaux et un autre qui tente de reproduire virtuellement une configuration surround multi-haut-parleurs. La société présente son produit comme une amélioration par rapport aux barres de son unidirectionnelles sans les configurations de câbles complexes requises par les configurations de son surround. Le système de Razer ne nécessite qu’une seule connexion USB à un PC.

La technologie alimentée par l’IA ajoute 150 $ au prix des barres de son de Razer. Le Leviathan V2 Pro coûtera 400 $ lors de sa livraison fin janvier, contre 250 $ pour le Leviathan V2. La fiche technique du V2 semble pratiquement identique à celle du V2 Pro, ce qui suggère que le suivi de la tête basé sur l’IA est la seule différence entre eux.