God of War Ragnarök est en tête des DICE Awards avec près de deux fois plus de nominations qu’Elden Ring

Pourquoi c’est important: Nous savons tous qu’Elden Ring est l’un des jeux les plus grands et les mieux évalués depuis des années, c’est pourquoi le titre de FromSoftware domine souvent les débats lors des remises de prix. Mais ce ne sera peut-être pas le cas lors des prochains prix DICE où God of War Ragnarök mène le peloton avec 12 nominations, soit près du double des sept catégories dans lesquelles Elden Ring est en compétition.

La 26e édition annuelle des DICE (Design Innovate Communicate Entertain) Awards aura lieu au Resorts World à Las Vegas le 23 février. Les nominés, choisis par les experts du secteur et les développeurs qui composent l’Académie des arts et des sciences interactifs, sont dirigés par God of War Ragnarök, qui est en lice pour 12 prix, suivi de Horizon Forbidden West (huit) et Elden Ring (sept).

Combattre avec ces trois titres dans la catégorie Jeu de l’année est l’aventure post-apocalyptique basée sur les chats Stray et l’incroyablement populaire shoot them up roguelike Vampire Survivors. Le redémarrage de God of War en 2018 a remporté les honneurs aux DICE Awards en 2019, et il ne serait pas surprenant que sa suite reparte avec le prix GOTY en 2023.

Vampire Survivors est l’un des nombreux jeux nominés dans quatre catégories ; Call of Duty: Modern Warfare II, Tunic et Immortality ont également quatre nominations.

Un coup d’œil aux nominés montre une catégorie difficile « Jeu de stratégie/simulation de l’année ». Dwarf Fortress est peut-être le favori, bien que cet écrivain pense que l’excellent Marvel’s Midnight Suns – le finaliste GOTY de PC Gamer – devrait gagner. C’est bien de voir que Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters est également nominé.

Lors des Game Awards du mois dernier, Elden Ring a remporté quatre prix, dont celui du jeu de l’année, tandis que God of War en a remporté sept.

Les prix DICE de cette année seront co-organisés par Greg Miller de Kinda Funny et Stella Chung d’IGN; la publication est le partenaire média officiel de l’événement et diffusera en direct l’intégralité du spectacle.

Liste complète des nominés et des catégories

Réalisation exceptionnelle en animation

Cuphead – Le délicieux dernier plat

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

Mousse : Livre 2

Réalisation exceptionnelle dans la direction artistique

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

Errer

The Callisto Protocol

Réalisation exceptionnelle dans le caractère

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Alejandro Vargas

God of War Ragnarok – Atrée

God of War Ragnarok – Kratos

Horizon Interdit Ouest – Aloy

Retour à Monkey Island – Guybrush Threepwood

Réalisation exceptionnelle dans la composition musicale originale

Un conte de peste : Requiem

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

Métal : Hellsinger

Mousse : Livre 2

Réalisation exceptionnelle en conception audio

Un conte de peste : Requiem

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

God of War Ragnarok

Chevaliers de Gotham

Somerville

Réalisation exceptionnelle dans l’histoire

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok

J’étais un adolescent exocoloniste

IMMORTALITÉ

NORCO

Réalisation technique exceptionnelle

Un conte de peste : Requiem

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

Abattre

Jeu d’action de l’année

Bayonette 3

Grounded

Blanc néon

Sifu

Survivants vampires

Jeu d’aventure de l’année

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

NORCO

Errer

TUNIQUE

Jeu familial de l’année

Vallée des rêves de Disney

Le buffet de rêve de Kirby

Perdu en jeu

Mario + Lapins Crétins Étincelles d’Espoir

Champion de trombone

Jeu de combat de l’année

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

MultiVersus

Rumbleverse

SpiderHeck

LE ROI DES COMBATTANTS XV

Jeu de course de l’année

F1 22

Gran Turismo 7

Besoin de vitesse illimité

Jeu de rôle de l’année

Citoyen dormant

Anneau d’Elden

Bizarre Ouest

World of Warcraft : Vol draconique

Xenoblade Chroniques 3

Jeu de sport de l’année

EA SPORTS FIFA 23

Mario Strikers : Ligue de combat

MLB Le Spectacle 22

NBA 2k23

OlliOlli Monde

Jeu de stratégie/simulation de l’année

Forteresse naine

IXION

Les soleils de minuit de Marvel

Potion Craft: Simulateur d’alchimiste

Warhammer 40,000: Chaos Gate – Chasseurs de démons

Jeu de réalité immersive de l’année

Élevé cosmologique

Mousse : Livre 2

Matière rouge 2

Tenatculaire

Le dernier remontoir

Réalisation exceptionnelle pour un jeu indépendant

IMMORTALITÉ

Blanc néon

Teenage Mutant Ninja Turtles: La vengeance de Shredder

TUNIQUE

Survivants vampires

Jeu mobile de l’année

Diablo Immortel

Gibbon : Au-delà des arbres

IMMORTALITÉ

MARVEL SNAP

Poinpy

Jeu en ligne de l’année

Appel du Devoir Guerre Moderne 2

EA SPORTS FIFA 23

FINAL FANTASY XIV : Endwalker

MARVEL SNAP

Rumbleverse

Réalisation exceptionnelle dans la conception de jeux

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok

MARVEL SNAP

TUNIQUE

Survivants vampires

Réalisation exceptionnelle dans la direction du jeu

Anneau d’Elden

God of War Ragnarok

Horizon Interdit Ouest

IMMORTALITÉ

TUNIQUE

Jeu de l’année