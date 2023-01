Corsair crée un nouveau bloc d’alimentation avec des connecteurs d’alimentation latéraux

Quelque chose à espérer: Corsair construit une nouvelle gamme d’alimentations, connue sous le nom de série RMx Shift, qui vise à déplacer les connecteurs d’alimentation internes de l’arrière de l’alimentation vers le côté. Ce changement de conception vise à améliorer la gestion des câbles en ouvrant plus d’espace à l’arrière du boîtier où se trouvaient les connecteurs d’alimentation et les prises d’alimentation.

Tel que rapporté par TechPowerUp et momomo_us, cette nouvelle conception de bloc d’alimentation sera utile là où l’espace vide est très précieux dans le compartiment de l’alimentation. Cela est particulièrement vrai avec les châssis où la cage du disque dur est stockée au même endroit que l’alimentation. Les connecteurs déplacés pourraient faire la différence entre garder la cage du disque dur à l’intérieur du châssis ou la retirer pour faire de la place pour les câbles d’alimentation.

Un autre avantage potentiel de cette conception est la réduction de la distance de câble requise pour connecter le connecteur d’alimentation EPS à 8 broches situé en haut à gauche de la plupart des cartes mères. Dans les cas où le câble est court, le 8 broches est généralement nécessaire pour faire une course du bas au milieu du châssis vers le haut à l’arrière du boîtier dans une orientation diagonale maladroite. Avec le nouveau design de Corsair, le câble d’alimentation EPS à 8 broches peut épouser l’arrière du boîtier pour un fonctionnement propre.

L’un des points négatifs du nouveau design de Corsair est l’exigence que le ventilateur du bloc d’alimentation soit orienté vers le bas en toutes circonstances. Le retournement de l’alimentation bloquera tout accès aux connecteurs d’alimentation, ce qui pourrait restreindre la compatibilité du boîtier dans certaines circonstances.

TechPowerUp indique que deux modèles de blocs d’alimentation seront construits sur cette nouvelle conception, y compris les déclinaisons 1200W et 850W. Les deux unités seront classées 80 Plus Gold et seront livrées dans une finition noire mate avec un ventilateur Corsair gris pour le refroidissement. La version 1200W illustrée sera livrée avec quatre connecteurs PCIe/CPU à huit broches et cinq connecteurs d’alimentation à six broches pour connecter des périphériques SATA ou PATA. Enfin, il y a trois prises à gauche pour alimenter le CPU et la carte mère, qui devraient être composées d’au moins une paire de connexions EPS à 8 broches et évidemment une connexion d’alimentation à 24 broches pour la carte mère elle-même.

Les exigences de taille n’ont pas été répertoriées, mais nous nous attendons à ce que ces unités Corsair RMx Shift nécessitent un dégagement latéral supplémentaire pour faire place aux connecteurs d’alimentation déplacés. Cependant, si Corsair utilise des connecteurs à angle droit, nous pensons que ces modèles d’alimentation devraient s’adapter à la plupart des châssis ATX standard sans trop de problèmes.