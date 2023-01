Ezra Miller, star de The Flash, plaidera coupable d’intrusion

La descente aux enfers d’Ezra Miller continue d’ajouter de nouveaux épisodes à l’étrange histoire. Tel que rapporté par NBC News, La star de Flash plaidera coupable d’intrusion, une infraction moindre que le vol qualifié et le vol. L’information indique qu’il a évité ces deux accusations car il a conclu un accord pour qu’elles soient retirées.

Miller a été accusé d’avoir volé plusieurs bouteilles d’alcool au domicile d’un inconnu dans le Vermont. Selon l’accusation, l’interprète a perpétré le vol le 1er mai, peu avant 17h00.

Miller dans le rôle de Flash.

Le plaidoyer de culpabilité devrait avoir lieu ce vendredi 13 janvier devant la Cour supérieure du comté de Bennington. Le parquet demandera entre 89 et 90 jours de prison avec sursis, un an de probation et une amende de 500 dollars. S’il avait été poursuivi pour vol qualifié, il aurait pu encourir des peines allant jusqu’à 25 ans de prison.

Ezra Miller et ses démêlés avec Justice, une conduite à répétition

Le vol présumé des bouteilles d’alcool n’est qu’un des nombreux cas dans lesquels Ezra Miller a été impliqué. Il a été condamné à payer une amende de 500 dollars à Hawaï après avoir insulté des clients de karaoké et attrapé le micro d’une femme de 23 ans. Une autre femme a demandé une ordonnance de protection temporaire et le juge l’a accordée parce qu’elle considérait que la fille de 12 ans du plaignant risquait « un danger immédiat et un harcèlement ». Comme si cela ne suffisait pas, il aurait jeté une chaise sur une femme de 26 ans.

« Ayant traversé récemment une situation de crise intense, je comprends maintenant que je souffre de problèmes de santé mentale complexes », s’est justifié l’acteur dans un communiqué. « J’ai commencé un traitement continu. »

Malgré ces circonstances, le film Flash n’a pas succombé à la vague d’annulations de Warner Bros. Discovery. Le film, considéré comme le dernier du soi-disant SnyderVerse, sortira le 16 juin dans les salles.

Source | NBCNouvelles