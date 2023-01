Les étoiles mon destin (Alfred Bester)

Intrigue : Situé au 25ème siècle, il s’agit d’une version moderne du Comte de Monte Cristo, dans laquelle un personnage quelconque, Gully Foyle, est abandonné dans l’espace après que son navire (Nomad) a été attaqué. De là commence une histoire de vengeance dans laquelle le protagoniste, après être devenu un homme riche, transforme son corps et son esprit pour exécuter le coupable.

Contrairement au space opera traditionnel, Gully Foyle est ici un être méprisable et amoral capable de commettre n’importe quelle atrocité afin d’atteindre son but. Le grand succès de l’écrivain américain est d’amener malgré tout le lecteur à sympathiser avec Foyle, dans un phénomène qui rappelle vaguement ce qui s’est passé avec Hannibal Lecter.

Pour son histoire, Alfred Bester s’est inspiré de l’histoire vraie d’un marin chinois qui a survécu 133 jours sur un radeau dans l’Atlantique Sud après que son navire a coulé par un sous-marin allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

En plus de l’histoire principale, qui est essentiellement un thriller, Bester peint un futur dans lequel balades et colonisation spatiale ont radicalement changé le comportement des êtres humains. De plus, les méga-corporations l’emportent sur un système politique en crise du fait des affrontements entre la Terre et ses colonies dans la galaxie. Cette peinture, qui ressemble maintenant à un cliché, était assez révolutionnaire à l’époque.

Pourquoi le lire :

Écrit en 1956, il fait toujours partie des dix meilleurs ouvrages de science-fiction.

Partagez avec Watchmen les références et la fascination pour le poème ‘Tiger’ de William Blake, en fait, l’ouvrage a également été publié pendant des années sous le nom de ‘Tiger, Tiger’.

En raison de sa vision négative de l’avenir et des meilleures capacités humaines artificielles, il peut être considéré comme l’un des grands précurseurs de la littérature cyberpunk des années quatre-vingt.

Ses 240 pages à peine ne soufflent pas et font partie de ces romans qui se lisent d’une traite.

Auteur : Alfred Bester

Où l’obtenir : Gigamesh et Minotaure ont des éditions.