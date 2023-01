Premier MacBook OLED l’année prochaine « au plus tôt » ; attendez-vous à des modèles plus fins et plus légers

Deux analystes renommés ont des points de vue quelque peu différents sur le moment où nous pouvons nous attendre à voir le premier MacBook OLED. L’analyste d’affichage Ross Young a récemment doublé l’année 2024, mais si l’analyste d’Apple Ming-Chi Actu convient que cela pourrait arriver, il ne le considère pas comme une certitude.

Actu dit qu’Apple lancera un MacBook OLED « d’ici la fin de 2024 au plus tôt” …

Nous avons précédemment décrit la transition en quatre étapes qu’Apple subit dans sa technologie d’affichage.

L’histoire et l’avenir de la technologie d’affichage d’Apple

Le voyage a commencé avec IPS LCD avec rétroéclairage conventionnel. Ceci est toujours utilisé dans les anciens Mac et les iPhones moins chers, et bien que la technologie soit maintenant ancienne, la mise en œuvre d’Apple lui donne toujours une belle apparence.

Ensuite est venu miniLED, et bien que cela ressemble à une toute nouvelle technologie d’affichage, ce n’est pas le cas. C’est toujours un écran LCD IPS ; la différence est qu’Apple a remplacé le rétroéclairage LED conventionnel par des LED beaucoup plus petites, d’où la miniLED. Le fait d’avoir beaucoup plus de LED plus petites permet un contrôle beaucoup plus précis du rétroéclairage, avec des noirs plus foncés et des blancs plus brillants. C’est un petit changement qui fait une grande différence.

OLED : Apple l’a adopté pour la première fois dans l’Apple Watch avant de l’apporter à l’iPhone, en commençant par l’iPhone X. Apple ne l’a pas encore utilisé dans les iPad ou les MacBook, mais devrait le faire dans le courant de la période 2023-2026. Avec les MacBooks, 2024 a été suggérée comme la date la plus probable.

MicroLED : Malgré la similitude de nom avec miniLED, il s’agit d’une technologie complètement différente. Il s’agit en fait d’une version beaucoup plus sophistiquée d’OLED. Il est plus lumineux, plus économe en énergie et ne souffre pas de rodage. L’intérêt d’Apple pour la microLED remonte à au moins 2014 et, comme pour l’OLED, il est probable qu’elle viendra d’abord sur l’Apple Watch, puis sur l’iPhone, l’iPad et les Mac, dans cet ordre. Hier encore, un rapport suggérait qu’il arriverait à une Apple Watch haut de gamme l’année prochaine.

Premier MacBook OLED en 2024 ?

L’été dernier, l’analyste d’affichage Ross Young a déclaré qu’il « semblait de plus en plus probable » qu’Apple sortirait un MacBook avec un écran OLED en 2024.

Il a dit qu’il s’agirait d’un modèle de 13 pouces et qu’il s’agirait probablement d’un MacBook Air, mais pourrait plutôt être un MacBook Pro – ou même un nouveau MacBook ordinaire. Il y a à peine un mois, Young a indiqué que ce plan était toujours sur la bonne voie.

Cependant, Ming-Chi Actu a tweeté aujourd’hui que ce n’est pas chose faite. Le libellé d’un tweet traduit par machine est quelque peu déroutant, mais il indique qu’un lancement en 2024 n’est pas encore certain.

Apple lancera également le MacBook OLED avant la fin de 2024 au plus tôt. Il est prévu que sous l’impulsion d’Apple, le taux de croissance des ordinateurs portables OLED devrait maintenir une croissance rapide au cours des prochaines années.

Cependant, Actu fait la même remarque plus tard dans le fil, après passer à l’anglais.

Par rapport aux mini-LED, les ordinateurs portables qui utilisent des OLED ont l’avantage d’être plus fins et plus légers et d’offrir des options de conception de design (form factor) plus diversifiées, comme le pliage, ce qui a amené Apple à prévoir d’expédier le MacBook OLED d’ici la fin de 2024 au plus tôt. .

Il convient de souligner que la référence aux conceptions pliantes s’inscrit dans le contexte d’une tendance de l’industrie aux ordinateurs portables OLED, et non à Apple en particulier. Au-delà de 2024, Apple devrait faire passer d’autres MacBook à OLED et contribuer à stimuler la tendance.

Le rapport fait suite à une Bloomberg celui qu’Apple commencera à développer ses propres écrans pour iPhone et Apple Watch – ce dernier commençant le passage à microLED l’année prochaine – même si j’aurai quelques réflexions à partager à ce sujet plus tard.

