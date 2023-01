L’iPhone 15 sera-t-il plus cher ? Voici ce que disent les rumeurs

Avant l’annonce de l’iPhone 14 l’automne dernier, il y avait des rumeurs selon lesquelles les modèles d’iPhone 14 Pro seraient plus chers que leurs prédécesseurs. Au final, Apple a maintenu les prix au même niveau… mais maintenant, les mêmes rumeurs circulent avant le lancement de l’iPhone 15 Pro plus tard cette année.

Hausse du prix de l’iPhone 15 ?

Selon un rapport sommaire et non vérifié sur Weibo, Apple prévoit d’augmenter le prix de la série iPhone 15 Pro afin d’élargir encore l’écart entre ces modèles et l’iPhone 15 Plus.

Aucun autre détail sur les prix potentiels n’est fourni dans ce rapport. Avant le lancement de l’iPhone 14 Pro, des sources telles que Ming-Chi Actu prévoyaient des augmentations de prix d’environ 100 $ dans tous les domaines. Cela aurait mis l’iPhone 14 Pro à un prix de départ de 1 099 $ et l’iPhone 14 Pro Max à un prix de départ d’environ 1 199 $.

La prise de Netcost-security.fr

Une chose dont je pense toujours qu’il est important de se rappeler est qu’Apple verrouille les prix et les offres pour bon nombre de ses composants plus d’un an à l’avance. Il achète également en quantités si élevées, en particulier pour les composants iPhone, qu’il est mieux à même de résister aux augmentations de prix que d’autres sociétés.

C’est probablement ainsi qu’Apple a pu maintenir le même prix pour la gamme d’iPhone 14, malgré les inquiétudes concernant l’inflation et l’environnement macroéconomique plus large. Éviter les hausses de prix avec l’iPhone 14 a donné à Apple une longueur d’avance sur nombre de ses concurrents, qui ont été contraints d’augmenter les prix en raison des prix des composants.

Mais même si nous avons peut-être échappé aux augmentations de prix avec la gamme iPhone 14, je ne m’attends pas à ce que nous le fassions à nouveau cette année. Je ne suis pas du tout surpris d’entendre des rumeurs selon lesquelles l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max (iPhone 15 Ultra ?) seront plus chers que leurs prédécesseurs.

Fait intéressant, la rumeur d’aujourd’hui suggère que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ne verront aucune augmentation de prix. Ceci malgré les rapports selon lesquels ces appareils verront des mises à niveau notables du matériel de la caméra parallèlement à l’ajout de l’île dynamique. Il y a cependant des questions sur le sort de l’iPhone 15 Plus même en cours de sortie.

En fait, il y a même eu un rapport d’une source avec un bilan décent affirmant que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus pourraient être moins cher que l’iPhone 14 et l’iPhone 14 Plus. Théoriquement, Apple pourrait réduire légèrement ces prix et augmenter légèrement les prix de l’iPhone 15 Pro pour aider sa stratégie de meilleure bifurcation de la gamme.

Quelles sont vos suppositions sur les prix de l’iPhone 15 ? Apple devrait-il tourner les cadrans ou tout laisser pareil ? Faites le nous savoir sur nos réseaux sociaux.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :