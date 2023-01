Qu’est-ce que MLA OLED ? Micro lentilles pour plus de luminosité sur le téléviseur

En ce qui concerne les niveaux de noir, les téléviseurs actuels dotés de panneaux OLED sont généralement en avance sur les téléviseurs LCD. Mais il y a encore place à l’amélioration, surtout quand il fait clair. Et c’est là que MLA-OLED entre en jeu. La prochaine génération de technologie OLED vient de LG. Le fabricant s’appuie sur de minuscules lentilles, mais aussi sur un algorithme logiciel spécial appelé « Meta Booster ».

Qu’est-ce que MLA OLED ?

Le cœur des nouveaux panneaux OLED est le « réseau de micro-lentilles » (MLA) éponyme. Il s’agit d’une couche de lentilles convexes de la taille d’un micron qui augmente le rendement lumineux du panneau. Mais pas seulement : avec la même luminosité, l’efficacité énergétique augmente de plus de 20 %. Alternativement, un téléviseur peut produire une luminosité plus élevée.

La technologie OLED améliore LG avec Meta Booster et MLA. (Photo : LG)

Le « réseau de micro-lentilles » est un ajout complexe. Par exemple, un panneau de télévision OLED 4K de 77 pouces nécessite 42,4 milliards de microlentilles, ce qui équivaut à environ 5 117 lentilles de ce type par pixel. Ils veillent à ce que le moins de lumière possible soit perdue, par exemple par des réflexions internes.

Selon LG, les derniers écrans OLED avec MLA sont jusqu’à 60 % plus lumineux. De plus, ils ont un angle de vision 30 % plus grand (160 degrés au total). La luminosité jusqu’à 2 100 nits n’est plus un problème. Jusqu’à présent, les QD-OLED ou les écrans LCD de haute qualité étaient en tête ici.

Améliorations supplémentaires grâce à Meta Booster

En plus d’ajouter des lentilles au matériel, LG a également développé un algorithme, le « Meta Booster ». Celui-ci est capable d’analyser et d’ajuster la luminosité de chaque scène en temps réel. Les changements affectent la luminosité de l’écran en général, mais aussi l’expression des couleurs.

Pour nous utilisateurs, le « Meta Booster » devrait se faire sentir, notamment en HDR, avec des couleurs plus vives et une obscurité plus intense.

Le premier téléviseur MLA OLED de Panasonic

Au CES 2023, ce n’est pas LG qui a présenté en premier un téléviseur correspondant, mais son concurrent Panasonic. Cependant, le groupe se procure ses dalles auprès de LG Display – pour son modèle haut de gamme MZW2004 un MLA-OLED. Il dispose également d’une dissipation thermique multicouche nouvellement développée par Panasonic afin de pouvoir atteindre des valeurs de luminosité et de contraste encore plus élevées.

Le meilleur téléviseur MZW2004 offre le meilleur divertissement dans tous les domaines. (Photo : Panasonic)

La série MZW2004 dans les tailles 55 pouces, 65 pouces et 77 pouces est la série phare de Panasonic et est équipée d’une qualité élevée. En plus de MLA-OLED, la société installe également des capteurs pour détecter la température de couleur de la lumière ambiante et ajuster l’image en détail. Cela devrait rendre le visionnage de films naturel et approprié, de jour comme de nuit.

MLA-OLED premier pour les meilleurs téléviseurs

LG aimerait également équiper initialement les téléviseurs OLED plus chers de MLA-OLED et du « Meta Booster » interne. Nous parlons explicitement des téléviseurs 4K et 8K avec 55, 65 et 77 pouces – probablement (mais pas encore confirmés !) certains des téléviseurs 2023 que le fabricant a présentés au CES 2023. Au moins la série OLED Evo G3 a un soi-disant « Technologie Brightness Booster Max avec une nouvelle architecture de contrôle de la lumière et des algorithmes d’amplification de la lumièren », selon des sources officielles. Des niveaux de luminosité plus élevés allant jusqu’à 70% sont possibles, et les téléviseurs G3 contrôlent également la luminosité pixel par pixel.

La série G3 pouvait déjà compter sur MLA-OLED. (Photo : LG)

Au plus tard avec la présentation de tous les téléviseurs 2023 de LG, il devrait être clair quels appareils ont MLA-OLED et « Meta Booster ». Mais une chose est sûre : LG souhaite équiper à l’avenir tous les téléviseurs OLED de « matrices de micro-lentilles ».