Meta met fin à le prise en charge de son casque Oculus Quest VR d’origine

Qu’est-ce qui vient de se passer? L’Oculus Quest 2 de Meta est un appareil incroyablement populaire parmi les fans de réalité virtuelle, ayant été au sommet du tableau des casques VR de l’enquête Steam pendant de nombreux mois. Maintenant, la société mère de Facebook a révélé qu’elle appelait le temps sur le prédécesseur, l’Oculus Quest VR original, qui cessera de recevoir de nouvelles mises à jour logicielles et ne pourra plus utiliser certaines fonctionnalités sociales.

Le premier casque Oculus Quest est arrivé en mai 2019. Contrairement à son successeur, le casque n’a qu’une infime part d’utilisateurs (2,63%) dans la section VR de l’enquête Steam, et Meta vient de donner à ses utilisateurs plus de raisons de se mettre à niveau.

Selon The Verge, Meta a envoyé des e-mails informant les propriétaires de l’Oculus Quest original que la société ne fournira pas de nouvelles fonctionnalités au casque et que les utilisateurs ne pourront plus créer ou rejoindre une fête. De plus, les utilisateurs qui ont actuellement accès aux fonctionnalités sociales de Meta Horizon Home ne pourront plus y accéder à partir du 5 mars 2023 ; ils ne pourront pas inviter d’autres personnes chez eux ni visiter la maison de quelqu’un d’autre.

Meta a inclus quelques points positifs dans l’e-mail, bien qu’il soit peu probable qu’ils apaisent les gens : les propriétaires pourront toujours utiliser le casque et les applications disponibles, et la société continuera à publier des correctifs de bugs critiques et des correctifs de sécurité jusqu’en 2024.

Le Quest original montre définitivement son âge par rapport au Meta Quest 2. Le premier est alimenté par le chipset Snapdragon 835 / Kryo 280 qui est arrivé en 2017, deux ans avant la sortie du casque, tandis que le Quest 2 utilise l’AR/VR -spécifique Qualcomm Snapdragon XR2 à partir de 2020.

Le Quest 2 continue de dominer dans l’enquête Steam avec une part d’utilisateurs de 41,35 %, ce qui indique que près de la moitié de tous les participants qui possèdent un casque VR utilisent l’appareil de Meta.

L’écriture a longtemps été sur le mur pour le casque vieillissant. La filiale de Meta, BigBox VR, a annoncé qu’elle mettait fin à le prise en charge de Quest 1 pour le jeu de tir Battle Royale Population One en juillet. Meta voudra également se concentrer sur ses nouveaux casques, y compris le Quest Pro de 1 500 $ de l’année dernière, conçu pour les développeurs axés sur le métaverse, et le prochain Quest 3. Il semble que la baisse des ventes de casques ne soit pas une préoccupation pour le géant des médias sociaux.