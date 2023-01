Presque toutes les nouvelles maisons construites en Angleterre doivent inclure un accès Internet gigabit

Tourné vers l’avenir : l’expansion du travail à domicile a fait de l’Internet haut débit une nécessité pour un plus grand nombre de personnes. Les législateurs semblent rattraper cette nouvelle réalité dans certains pays, la dernière preuve étant une nouvelle législation visant à étendre les connexions gigabit au Royaume-Uni.

Environ 98% de toutes les nouvelles maisons construites en Angleterre doivent inclure un accès à Internet gigabit selon une nouvelle loi promulguée le lendemain de Noël. Une autre loi est simultanément entrée en vigueur, donnant aux locataires une nouvelle voie vers le gigabit si les propriétaires ne répondent pas aux demandes.

Les ministres anglais ont modifié le règlement de 2010 sur la construction pour obliger les constructeurs à installer une infrastructure compatible gigabit dans les nouvelles maisons pendant la construction. La loi plafonne les coûts de connexion pour les développeurs à 2 000 £ par maison.

Le gouvernement britannique estime qu’environ 2 % des nouvelles maisons pourraient dépasser le plafond des coûts, auquel cas les constructeurs doivent installer la meilleure option Internet. Même dans ces cas, la loi exige toujours l’installation de conduits, de chambres et de points de terminaison conformes au gigabit, afin que l’Internet gigabit puisse atteindre ces foyers à l’avenir.

Par ailleurs, la loi TILPA (Telecommunications Infrastructure (Leasehold Property) Act) permet aux locataires de blocs et d’appartements en Angleterre et au Pays de Galles de passer plus facilement au gigabit. La loi entrera en vigueur cet été en Écosse.

Auparavant, les locataires devaient passer par les propriétaires lorsqu’ils demandaient un gigabit, mais les entreprises de haut débit affirment qu’environ 40 % des demandes restent sans réponse. Désormais, si un propriétaire ne répond pas à la demande dans les 35 jours, une entreprise de haut débit peut saisir les tribunaux pour atteindre les immeubles et les appartements.

L’accès Gigabit au Royaume-Uni s’est développé rapidement au cours des dernières années. Le gouvernement estime qu’il a atteint plus de 72% du Royaume-Uni, contre seulement 6% en 2019. Cependant, environ 12% des nouvelles maisons chaque année – environ 25 300 – n’ont pas accès au gigabit lors de la construction.

La nouvelle loi imposant l’installation lors de la construction sera probablement plus facile à respecter que l’ajout d’Internet gigabit aux bâtiments existants. De plus, le TILPA pourrait aider à connecter 2 100 bâtiments résidentiels supplémentaires chaque année.

Le Royaume-Uni s’est classé quatrième dans un indice d’accessibilité à Internet de 2022 de BroadbandChoices, derrière le Liechtenstein, les États-Unis et le Danemark. Le Liechtenstein et le Danemark affichent des vitesses de téléchargement moyennes nettement supérieures à celles de tous les autres pays, à 75,7 et 69,4 Mbps, respectivement. Les États-Unis, quant à eux, se situent à 27,4 Mbps tandis que le Royaume-Uni affiche une moyenne de 23,0 Mbps. Leurs classements élevés malgré des vitesses moyennes relativement faibles sont dus à une bonne accessibilité.