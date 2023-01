Le robot Narwal Freo aspire et nettoie votre maison avec une technologie avancée et des fonctionnalités intelligentes

Garder votre maison propre est toujours important, surtout après les fêtes. Mais le faire soi-même n’est pas exactement une tâche facile. Heureusement, Narwal Freo – le dernier robot de la société de technologie de nettoyage Narwal – s’occupe de tout pour vous. Il fonctionne non seulement comme aspirateur, mais aussi comme vadrouille avec fonction autonettoyante.

Pour ceux qui ne connaissent pas, Narwal est une entreprise spécialisée dans le matériel de nettoyage professionnel. Elle compte plus de 400 chercheurs et scientifiques du monde entier travaillant sur des innovations pour ses produits.

En 2021, Narwal a lancé le T10 – le premier robot laveur et aspirateur deux en un avec une station d’auto-nettoyage. Le Narwal 10 a connu un énorme succès et a remporté de nombreux prix, dont une nomination dans les meilleures inventions de TIME. Cette année, la société a lancé Narwal Freo, qui pousse ces technologies encore plus loin.

Narval Fréo

Narwal Freo est un robot intelligent qui intègre un aspirateur et une vadrouille en un seul produit. Il dispose de cinq modes de nettoyage différents, qui fonctionnent pour le nettoyage quotidien de base ou même pour éliminer les saletés les plus complexes avec une grande efficacité. Et grâce à ses fonctionnalités intelligentes, Freo change automatiquement les modules de nettoyage pour éviter la pollution secondaire.

Par exemple, les tampons de vadrouille se soulèvent automatiquement pour empêcher les vadrouilles d’entrer en contact avec la saleté. Et lors de l’aspiration et du récurage simultanés, les deux brosses latérales se ferment pour éviter de salir la zone nettoyée avec la saleté collectée.

Avec le mode Aspirateur, Freo utilise la brosse rotative et les brosses latérales pour collecter toute la saleté. En mode Mop, le robot active la vadrouille rotative à grande vitesse pour éliminer efficacement les taches. Il y a aussi Vacuum puis Mop, qui combine les deux premiers modes à différentes étapes afin que la saleté ne soit pas mouillée.

Freo peut également aspirer et nettoyer en même temps si vous le souhaitez, tandis que le mode Freo utilise la technologie DirtSense pour détecter le niveau de saleté, puis décider de la durée et de l’intensité du nettoyage. De plus, il existe une fonctionnalité appelée Smart-Swing, qui permet au robot de se balancer et de brosser les bords du sol avec les tampons de vadrouille arrière. Le robot s’appuie sur un scanner LiDAR avancé pour détecter l’environnement.

Une fois le nettoyage terminé, Narwal Freo peut s’auto-nettoyer et se sécher grâce à un réservoir d’eau et des bouches d’air chaud intégrées à sa base, qui dispose également d’une recharge de détergent. Comme on peut s’y attendre d’un bon robot aspirateur, Freo revient également automatiquement à la base pour se recharger sans que vous ayez à faire quoi que ce soit.

Puissance d’aspiration supérieure à T10

Comparé au Narwal T10, Freo a une plus grande puissance d’aspiration que son prédécesseur. Plus précisément, il a une puissance d’aspiration de 3000pa, soit environ 1000pa de plus que le T10. Même ainsi, le son de travail du Freo est aussi bas que 55 dB. En d’autres termes, le nouveau Narwal Freo est efficace tout en étant très silencieux. C’est très bien surtout pour ceux qui ont des enfants ou des animaux domestiques à la maison.

Et contrairement au T10, où l’utilisateur devait changer manuellement les accessoires pour choisir entre vadrouille et aspirateur, Freo le fait automatiquement. Et en ce qui concerne la station de base, Narwal a amélioré la nouvelle avec des poignées pour faciliter la prise en main et le déplacement de la station.

La nouvelle station de base Narwal Freo dispose également d’un écran tactile, vous pouvez donc connecter le robot au Wi-Fi, le coupler à l’application Narwal et démarrer ou arrêter les tâches de nettoyage directement à partir de là. C’est le seul modèle disponible sur le marché avec un écran LCD tactile. Avec l’application Narwal, vous pouvez créer une carte de votre maison pour choisir où Freo nettoiera. Il existe des options pour ramener manuellement le robot à sa station de base et même nettoyer les tapis.

Prix ​​et disponibilité

Vous pouvez acheter le Narwal Freo pour 1299 $, tandis que le pack d’accessoires coûte 99 $. Cependant, si vous cherchez quelque chose de plus abordable, Narwal vend toujours le T10 pour 799 $, et il est livré avec un pack d’accessoires gratuit. Les deux sont disponibles sur la boutique en ligne de Narwal.

