L’importance du casting de The Last of Us : ils ne voulaient pas qu’ils « fassent une imitation » du jeu vidéo

Après avoir travaillé sur une adaptation, il est important de trouver les acteurs pour donner vie aux personnages. Dans une franchise comme The Last of Us, la relation et la chimie que les protagonistes comme Ellie et Joel ont est un élément fondamental de l’histoire. Un homme avec la douleur d’avoir tout perdu, et une jeune femme avec le fardeau d’être l’espoir de l’humanité.

Après un processus qui a amené de nombreux acteurs et actrices à donner vie à des personnages aussi emblématiques, Bella Ramsey et Pedro Pascal ont été choisis. Ils apportent tous les deux quelque chose au personnage et sont mis à l’épreuve dans une performance qui a nécessité beaucoup de leurs compétences. Neil Druckmann, réalisateur du jeu original et producteur de la série, ainsi que Craig Mazin, producteur et scénariste, évoquent ce que les deux acteurs ont réussi à apporter à l’adaptation de The Last of Us.

L’importance du casting

Dès le début, Neil et Craig savaient à quel point le choix du casting devait être important, puisqu’ils ne voulaient pas qu’ils imitent ce qui avait déjà été vu dans The Last of Us, en plus de savoir que tout comme dans le jeu « si vous ne t’en fais pas Ellie, l’histoire tombe à l’eau.

« Les tests d’acteur pour les personnages principaux étaient stressants d’une certaine manière parce que nous savions que nous pouvions jouer avec différents personnages et survivre », explique Druckmann. « Mais, tout comme le jeu, si vous ne vous souciez pas d’Ellie, l’histoire s’effondre ; ça ne marche pas ». « Il était important que nos pistes n’imitent pas la performance de Troy Baker en tant que Joel ou la performance d’Ashley Johnson en tant qu’Ellie », a déclaré Mazin. « Mais nous leur fournissons ces personnages sur papier qui partagent beaucoup des mêmes choses. »

Bella Ramsey comme Ellie

Le choix d’Ellie, comme mentionné ci-dessus, n’a pas été une tâche facile car ils cherchaient quelqu’un qui pourrait donner un caractère très spécifique, selon les mots de Craig Mazin « l’agglomération de quelqu’un qui n’existe pas », et qui a également donné » la même qualité qu’Ashley Johnson a donnée », mais à Bella Ramsey, ils ont trouvé quelqu’un dont « l’âme est la même, bien que la voix et le visage soient différents ».

« Les tests d’acteur ont pris du temps car nous avons vu plus de 100 auditions d’actrices du monde entier, âgées de 10 à 26 ans », raconte Mazin. « Nous demandions de faire quelque chose qui était théoriquement impossible, parce que le personnage d’Ellie était le conglomérat de quelqu’un qui n’existe pas, un personnage dessiné, une jeune fille de 14 ans dont l’esprit et la voix ont été animés par Ashley Johnson, une femme adulte qui en elle j’avais déjà 20 ans à l’époque. Bella a donné vie à ce mélange de contradictions en tant qu’Ellie et cela s’est mieux passé que ce à quoi je m’attendais. L’âme est la même, bien que la voix et le visage soient différents. »

« Bella a eu cet incroyable défi de nous donner la même qualité qu’Ashley Johnson », a déclaré Druckmann. « Et Ashley Johnson a placé la barre si haut que nous avons regardé audition après audition et même si elles étaient bonnes, c’est quand nous avons vu Bella que cela nous a semblé si naturel. On n’avait pas l’impression de voir une actrice. C’était comme si nous voyions Ellie.

Pedro Pascal comme Joël

Le rôle de Joel était également difficile à remplir, car il fallait quelqu’un qui puisse représenter une personne dure, montrant une perte, mais en même temps briller du côté humain. Au final, Pedro Pascal livre là-dessus, montrant que « son Joël est si convaincant, émouvant et dérangeant ».

« La perte de chacun est différente, mais il [Pedro] porte dans cette expérience humaine », a déclaré Mazin. « Nous avons dû lui demander de devenir encore plus dur parce que cela fait 20 ans et il a fermé son cœur, serré les dents et décidé qu’il ne ressentirait jamais rien. Il était important pour nous de montrer qu’il pouvait rêver. C’est quelque chose que nous avons pris du jeu et développé. Il rêvait, mais nous ne l’avons jamais vu et il n’a jamais su de quoi il rêvait. Pedro a permis à cette vulnérabilité de se manifester d’une si belle manière, c’est pourquoi son Joel est si convaincant, émouvant et dérangeant. »

« C’est intéressant parce que dans la vraie vie, Pedro est une personne tellement drôle et joyeuse, ce qui est très différent de Joel », explique Druckmann. « Il y a beaucoup de disputes quand vous le regardez jouer, mais quand ces moments de vulnérabilité surviennent, c’est quand nous nous félicitons et disons: » Wow, nous avons fait un bon choix. « »

The Last of Us arrivera sur HBO le 15 janvier en Amérique et le 16 en Europe.