Sony présente Project Leonardo, sa nouvelle manette PS5 pour les joueurs en situation de handicap

Sony a organisé ce matin une conférence dans le cadre du CES 2023 à Las Vegas, dont le PlayStation VR 2 était le protagoniste, mais aussi les mesures que la société japonaise prend en quête d’accessibilité pour tous les types de joueurs. Après avoir implémenté de nombreuses options à cet égard dans les dernières grandes sorties de PlayStation Studios, telles que The Last of Us Part II ou God of War Ragnarok, Sony a présenté sa propre manette adaptée, connue pour le moment sous le nom de Project Leonardo.

La télécommande est présentée comme hautement configurable, avec « un kit de boutons robuste », selon Jim Ryan, PDG de l’entreprise, et peut être utilisée à la fois avec un DualSense et séparément. Sony affirme également que le design n’est pas définitif, puisqu’il « valorise les retours de la communauté », puisqu’en fait, le développement de l’appareil est en cours.

We’re honored to team up with incredible organizations and accessibility experts to develop Project Leonardo for PS5.

Hear from them about the importance of gaming accessibility: https://t.co/qqCfpnPJr6 pic.twitter.com/MbB8Ws1pcc

