Les bénéfices trimestriels de Samsung ont atteint leur plus bas niveau en 8 ans alors que la demande de puces et de smartphones s’effondre

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Les prévisions de résultats trimestriels de Samsung ont illustré l’impact du ralentissement économique mondial et de l’affaiblissement de la demande des consommateurs, le géant coréen faisant face à ses bénéfices d’exploitation les plus bas en huit ans. La situation ne devrait pas non plus s’améliorer de si tôt; les analystes estiment que les bénéfices diminueront à nouveau au cours du trimestre en cours.

Le vaste portefeuille de Samsung l’avait vu traverser les crises de l’industrie mondiale dans le passé, y compris la pénurie de puces en 2021 lorsque ses bénéfices ont atteint un nouveau record. Mais selon des estimations préliminaires, le bénéfice d’exploitation pour le trimestre d’octobre à décembre a chuté de 69 % en glissement annuel, passant de 13 870 milliards de wons coréens (environ 10,9 milliards de dollars) à 4 300 milliards de wons coréens (environ 3,4 milliards de dollars), marquant le plus petit bénéfice trimestriel de la société depuis le troisième trimestre de 2014.

L’activité semi-conducteurs de Samsung est depuis longtemps responsable de la majeure partie des revenus et des bénéfices de l’entreprise. Mais la baisse de la demande de puces DRAM et NAND a entraîné une baisse des prix des contrats et une offre excédentaire. Les revenus mondiaux de la DRAM ont chuté de près de 30 %, la plus forte baisse depuis la crise financière de 2008, et les fabricants de mémoires rivaux SK Hynix, Kioxia et Micron ont tous annoncé des plans pour réduire la production et les dépenses en capital cette année.

Les smartphones, l’autre grosse source de revenus de Samsung, souffrent également. Selon les données d’IDC, Samsung était en tête du marché avec 64 millions de combinés livrés au troisième trimestre, mais cela restait en baisse de 7,8 % en glissement annuel. Avec l’inflation et le coût de la vie qui continuent d’augmenter, ainsi que de plus en plus d’entreprises licenciant un nombre record d’employés, les consommateurs sont moins disposés à faire de gros achats sur des produits non essentiels tels que les appareils technologiques.

« Dans un contexte d’incertitudes externes persistantes, y compris un ralentissement économique mondial potentiel, le bénéfice global a fortement diminué d’un trimestre à l’autre, car nous avons constaté une baisse significative des résultats de l’activité mémoire en raison d’une demande terne et d’une baisse des ventes de smartphones », a déclaré Samsung dans un communiqué.

Samsung et d’autres grands fabricants de puces sont également confrontés à l’escalade de la guerre des semi-conducteurs entre les États-Unis et la Chine. Les sanctions américaines introduites à la fin de l’année dernière restreignent les expéditions d’appareils électroniques fabriqués aux États-Unis ou d’autres articles que la Chine pourrait utiliser pour créer des outils ou des équipements de fabrication de puces. Ils empêchent également les entreprises non chinoises dans d’autres pays d’utiliser des équipements américains pour servir les clients chinois à moins d’avoir obtenu une licence des États-Unis. TSMC, Samsung et SK Hynix ont tous obtenu des licences d’un an qui leur permettront de maintenir ou d’agrandir leurs usines chinoises, mais des craintes subsistent que les États-Unis pourraient introduire des restrictions plus strictes.