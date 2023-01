HTC dévoile un casque VR/AR Vive XR Elite léger à 1 100 $

En bref : HTC a tease sa réponse au Meta Quest Pro le mois dernier, et maintenant il a enlevé le linceul. Le dernier casque VR/AR de la société, qui devrait arriver en mars, est similaire à la concurrence mais plus léger, quelques centaines de dollars moins cher et avec quelques caractéristiques uniques. HTC affirme avoir conçu le Vive XR Elite pour exceller en matière de productivité et de divertissement.

Les précommandes sont maintenant ouvertes pour le casque HTC Vive XR Elite, qui sera lancé en mars pour 1 100 $. Il pourrait offrir aux utilisateurs une alternative légère au Meta Quest Pro à 1 500 $, avec un hardware similaire, une fonctionnalité de transmission des couleurs et une prise en charge logicielle.

Le XR Elite comprend quatre caméras de suivi à champ de vision large, une caméra RVB haute résolution et un capteur de profondeur. À 1920 x 1920 par œil, le nouveau produit de HTC a une résolution d’écran légèrement supérieure à celle du Quest Pro. À 635 g, le XR Elite pèse près de 100 g de moins que le produit phare de Meta.

D’autres caractéristiques, comme le champ de vision de 110 degrés, le taux de rafraîchissement maximal de 90 Hz, 128 Go de stockage et 12 Go de RAM, sont conformes à la concurrence. HTC est également resté avec le Qualcomm Snapdragon XR2 – le même processeur que le Meta Quest 2 à 400 $.

L’une des caractéristiques uniques du XR Elite est son approche du réglage de la vision. HTC a conçu son réglage inter-pupillaire « en continu » et ses dioptries réglables pour que tous les utilisateurs puissent profiter du casque sans porter de lunettes. Les utilisateurs peuvent également détacher et échanger rapidement la batterie du XR Elite. Une batterie entièrement chargée devrait durer environ deux heures, tandis qu’une batterie de secours interne donne aux utilisateurs plus de temps pour remplacer la batterie principale sans s’éteindre. HTC prévoit de lancer des accessoires de suivi du visage et de suivi des yeux pour ses casques plus tard cette année.

Les utilisateurs peuvent exécuter le logiciel PC VR sur le XR Elite via USB-C ou Wi-Fi, ou utiliser le casque seul avec des applications et des jeux de la plate-forme Viveport de HTC. Les précommandes avant le 15 février incluent cinq jeux Viveport.

Bien que le dernier produit de HTC se compare favorablement au Quest Pro et au Quest 2, il devra probablement bientôt concurrencer le prochain casque de Meta, qui occupera probablement le prix du Quest 2 cette année. La prochaine PlayStation VR2 de Sony pourrait également être un facteur à surveiller.

Le casque de Sony nécessitera une console PlayStation 5 et ne jouera que des jeux sur console, il ne concurrencera donc pas directement Meta et HTC, mais ses caractéristiques semblent impressionnantes pour 500 $. Ses écrans OLED offriront aux utilisateurs 2000 x 2040 pixels par œil à un maximum de 120 Hz lors de son lancement le 22 février. Apple serait également en train de concevoir un casque VR/AR.