ChatGPT est banni des écoles publiques de New York

Une patate chaude : De nombreuses personnes et organisations approuvent les possibilités infinies de ChatGPT, mais beaucoup d’autres adoptent une approche plus prudente de la nouvelle technologie. Pour le département de l’éducation de la ville de New York, le générateur de texte basé sur l’IA est complètement interdit.

ChatGPT, le chatbot basé sur l’apprentissage automatique qui prend d’assaut Internet, sera persona non grata dans les écoles publiques de New York. Les responsables de l’école ont confirmé que l’outil d’IA ne sera pas accessible via le réseau ou les appareils du district, car ils craignent que les étudiants ne l’utilisent pour rédiger facilement leurs essais ou pour tricher pendant les examens.

Selon Jenna Lyle, attachée de presse adjointe pour les écoles publiques de New York, les « impacts négatifs de ChatGPT sur l’apprentissage des élèves et les inquiétudes concernant la sécurité et l’exactitude du contenu suscitent des inquiétudes ».

« Bien que l’outil puisse fournir des réponses rapides et faciles aux questions », a fait remarquer Lyle, « il ne développe pas les compétences de pensée critique et de résolution de problèmes, qui sont essentielles à la réussite scolaire et tout au long de la vie. »

La ville de New York est le premier grand district scolaire à interdire l’utilisation de ChatGPT sur les réseaux de ses écoles, une décision assez remarquable compte tenu du fait que le chatbot IA n’est accessible au public que depuis un mois environ. Il n’y a pas de statistiques officielles sur la popularité de l’outil parmi les étudiants, tandis que les responsables sont clairement conscients de ses capacités à donner des réponses pertinentes (et parfois correctes) à des invites textuelles complexes et même familières.

Formé avec les connaissances Internet publiques disponibles jusqu’en 2021, le réseau ML de ChatGPT peut rédiger des réponses concises, imiter (ou essayer de) des styles littéraires célèbres, et même rédiger des essais entiers sur un sujet ou un sujet d’étude spécifique. OpenAI a clairement créé l’un des outils d’IA les plus impressionnants disponibles aujourd’hui, à tel point que des industries entières (en particulier Google et d’autres moteurs de recherche) repensent leurs perspectives d’avenir et leurs opportunités commerciales.

Malgré tout cela, cependant, ChatGPT n’est pas du tout « intelligent »: des réponses plus simples sur des vérités factuelles sont généralement correctes, tandis que des sujets complexes ou spécialisés pourraient être facilement hachés et réassemblés pour générer une réponse formellement correcte, avec des faits totalement absurdes – ou faux. . Darren Hicks, professeur adjoint de philosophie à l’Université Furman, dit que ChatGPT est essentiellement « une nouvelle forme d’un vieux problème » avec des étudiants qui trichent pour réussir leurs examens.

Dans le passé pré-IA, les étudiants pouvaient payer ou demander à quelqu’un d’écrire des essais pour eux, tandis que ChatGPT pouvait leur donner une réponse instantanée et gratuite. De plus, l’IA ne fera que rendre les mesures anti-plagiat plus difficiles à mettre en œuvre et à utiliser – même si certaines entreprises (Turnitin) tentent d’améliorer leurs outils de détection afin de pouvoir identifier les textes « assistés par l’IA ».