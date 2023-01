Actu : le développement du casque Apple AR/VR est en retard, attendez-vous à une sortie à la fin de l’automne

Après des années de spéculation, il semble que 2023 soit enfin le moment de la révélation officielle du premier casque Apple AR/VR. Mais justement lorsque cette année reste floue.

Le dernier horaire selon Selon l’analyste fiable d’Apple, Ming-Chi Actu aurait configuré le casque pour une fenêtre de sortie à la fin de l’automne. Actu dit que les outils de développement logiciel et les problèmes de test de chute en cours signifient que l’appareil ne sera probablement pas annoncé avant le printemps ou l’été (WWDC?), Avec une sortie à la fin de l’automne sur les cartes.

Auparavant, Actu avait prédit un événement médiatique en janvier pour le casque. Mais ses derniers tweets indiquent qu’Apple travaille toujours à la finition de l’outillage logiciel afin que les développeurs puissent créer des applications pour la nouvelle plate-forme.

Cela étant dit, ce n’est pas nécessairement un obstacle à une annonce. Apple pourrait toujours dévoiler le casque plus tôt et rendre les outils de développement disponibles ultérieurement. (Rappelez-vous que l’Apple Watch a été annoncée pour la première fois lors d’un événement médiatique en septembre 2014 ; un SDK de développeur watchOS a été publié quelques mois plus tard. L’Apple Watch a finalement été mise en vente en avril 2015.)

Peut-être plus important encore est l’affirmation de Actu selon laquelle le casque rencontre également des problèmes mécaniques lors des tests de chute. C’est le genre de problème qu’Apple veut probablement résoudre, ou du moins résoudre, avant d’annoncer le produit pour de vrai.

Le développement du casque AR / MR d’Apple est en retard en raison de problèmes liés aux tests de chute de composants mécaniques et à la disponibilité d’outils de développement logiciel, ce qui indique que l’expédition en masse de cet appareil peut être reportée du 2Q23 d’origine à la fin du 2Q23 ou du 3Q23. https://t.co/YitWBWxbRI — 郭明錤 (Ming-Chi Actu) (@mingchikuo) 6 janvier 2023

Plus tôt cette semaine, The Information a récapitulé ses dernières croyances sur ce que sera exactement le casque. Cela inclut la nouvelle qu’Apple peut exiger que les AirPod soient utilisés comme sortie audio lors de conversations sensibles à la confidentialité, comme lors d’activités de vidéoconférence.

En général, le premier casque de réalité mixte Apple devrait être cher et haut de gamme, avec des dizaines de caméras et de capteurs, deux écrans 4K, un SoC basé sur M2 et un prix supérieur à 2 000 $.

