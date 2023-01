Antibiotiques au-delà du seuil de sécurité dans l’eau potable : « menace pour la santé mondiale »

Parmi les régions les plus à risque figurent la Chine et le Pacifique occidental, où l’on a constaté la plus forte probabilité de concentrations supérieures au seuil d’alerte pour le développement de bactéries résistantes.

Nous avons probablement tous, au moins une fois dans notre vie, entendu parler de la résistance aux antibiotiques et du risque que représente le rejet de résidus de ces médicaments dans l’environnement. Pourtant, peu de gens savent quelles sont réellement les régions où la contamination des milieux aquatiques a déjà dépassé les PNEC (Predicted No Effect Concentrations), c’est-à-dire les niveaux au-delà desquels les concentrations d’antibiotiques sont capables de favoriser le développement et la sélection de bactéries résistantes.

Parmi ces régions, révèle une nouvelle étude publiée dans La santé planétaire du Lancet par des chercheurs du Karolinska Institutet en Suède, il existe plusieurs régions en Asie du Sud-Est et dans le Pacifique occidental où les résidus d’antibiotiques contaminant les eaux usées et les cours d’eau ont dépassé le niveau de danger, constituant une menace pour la santé des personnes, des animaux et de l’environnement. Ces régions comprennent la Chine et l’Inde, qui comptent parmi les plus grands producteurs et consommateurs d’antibiotiques au monde.

Les antibiotiques dans l’eau potable menacent la santé mondiale

La résistance bactérienne aux antibiotiques, parfois qualifiée de pandémie silencieuse, est un problème qui ne connaît pas de frontières géographiques. En effet, les bactéries peuvent se propager silencieusement dans l’environnement, contaminer les produits agricoles et zootechniques et se transmettre par des infections, acquérir une résistance par des mutations aléatoires lors de la réplication, ou par le transfert de gènes avec des plasmides, c’est-à-dire de minuscules molécules d’ADN que ces micro-organismes partagent généralement avec eux. L’une et l’autre.

L’utilisation excessive ou inappropriée d’antibiotiques, ainsi que la libération de résidus dans l’environnement lors de la fabrication et de l’élimination de ces médicaments, peuvent induire une pression sélective chez les bactéries, contribuant à l’émergence et à la propagation de résistances. Le dépassement des seuils de sécurité augmente donc la probabilité que ces micro-organismes développent des résistances, contaminent l’environnement et nous parviennent également par l’eau potable.

L’ampleur de ce risque, au centre de l’analyse du Karolinska Institutet, a été évaluée à travers une revue systématique de la littérature publiée entre 2006 et 2019, examinant les niveaux de résidus d’antibiotiques présents dans les eaux de la région du Pacifique occidental et de l’Asie du Sud-Est et utilisant une méthode appelée évaluation probabiliste des risques environnementaux pour déterminer où la concentration d’antibiotiques est suffisamment élevée pour être le plus susceptible de contribuer à la résistance aux antibiotiques. Dans l’ensemble, les chercheurs ont trouvé 92 antibiotiques différents dans la région du Pacifique occidental et 45 en Asie du Sud-Est. Comme prévu, le risque le plus élevé a été observé dans les eaux usées et les effluents des usines de traitement des eaux usées.

Cependant, dans les milieux aquatiques récepteurs, la probabilité la plus élevée de niveaux supérieurs au seuil considéré comme sûr pour le développement de la résistance a été observée pour l’antibiotique ciprofloxacine dans l’eau potable en provenance de Chine et du Pacifique occidental.

« Les résidus d’antibiotiques dans les stations d’épuration et de traitement des eaux usées peuvent servir de point chaud pour le développement de la résistance aux antibiotiques dans ces régions et constituer une menace potentielle pour la santé humaine en raison de l’exposition à différentes sources d’eau, y compris l’eau potable. – a déclaré Nada Hanna, chercheuse au Département de santé publique mondiale du Karolinska Institutet et première auteure de l’étude -. Nos résultats peuvent aider les décideurs à cibler les mesures de réduction des risques contre les résidus environnementaux d’antibiotiques prioritaires et sur les sites à haut risque afin de protéger la santé humaine et l’environnement”.