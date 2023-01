Sony dit que l’achat d’une PlayStation 5 devrait être beaucoup plus facile à partir de maintenant

Qu’est-ce qui vient juste de se passer? Il est étonnant de penser que depuis son lancement en novembre 2020, se procurer une PlayStation 5 a souvent nécessité beaucoup de chance, d’argent, ou les deux, résultat d’une pénurie mondiale chronique de consoles causée par une demande largement supérieure à l’offre. Mais selon Sony, la situation a finalement pris fin.

Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, a évoqué les pénuries de PS5 lors de la présentation de la société au CES. « Tous ceux qui veulent une PS5 devraient avoir beaucoup plus de facilité à en trouver une chez les sites de ventes du monde entier, à partir de maintenant », a-t-il déclaré. Ryan a ensuite remercié les fans pour leur patience au cours des deux dernières années.

Sony a également dévoilé les derniers chiffres de vente de la PS5. Les ventes mondiales de consoles ont maintenant atteint 30 millions, marquant une augmentation d’environ 5 millions depuis la dernière fois que les chiffres ont été annoncés en novembre. Cela place la PlayStation 5 juste derrière la Sega Genesis sur la liste des consoles les plus vendues de tous les temps et proche des 32,93 millions de ventes à vie de la Nintendo 64.

La pénurie de puces et les blocages signifiaient qu’il était presque impossible d’acheter une PlayStation 5 à la suite de son lancement, à moins que vous ne soyez prêt à payer des prix de scalper qui doublaient ou triplaient souvent le PDSF. Le désespoir a conduit une personne à se faire tirer dessus lors d’une tentative de vol d’une PS5.

Sony a affirmé que les pénuries s’étaient améliorées l’été dernier, bien que l’achat de l’une des machines signifiait généralement payer un supplément pour un pack groupé comprenant plusieurs jeux et/ou accessoires comme un casque.

Il semble que les problèmes n’aient pas encore complètement disparu. Le disque autonome et les versions numériques de la console sont en rupture de stock chez Best Buy, ne laissant que les bundles God of War: Ragnarök disponibles. La boutique en ligne de Sony, quant à elle, n’a que la version numérique et le bundle Ragnarök en stock. C’est une histoire similaire au Royaume-Uni, même si c’est la version numérique qui est plus difficile à trouver.

De meilleurs niveaux de stock PlayStation 5 aideraient Sony à déplacer davantage de ses unités PSVR2 à 549,99 $ à leur arrivée le mois prochain, en supposant que les casques VR ne souffrent pas également de problèmes de pénurie.

Un facteur qui pourrait améliorer la disponibilité sont les rumeurs selon lesquelles une PS5 Pro arrivera cette année, ce qui pourrait influencer la décision de certaines personnes d’acheter une PS5.