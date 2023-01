HyperX intègre la personnalisation avec des modules complémentaires imprimés en 3D

En bref : la division de jeux HyperX de HP vise à généraliser la personnalisation avec l’introduction de HX3D, un programme qui tirera parti de la technologie d’impression 3D de HP pour créer de nouveaux produits, modules complémentaires et alternatives pour les équipements de jeu existants qui seraient difficiles à s’en sortir avec les procédés de fabrication traditionnels.

Au CES 2023, HyperX présente en avant-première une gamme de claviers, souris, casques et autres produits de jeu personnalisés. Le premier article sur le marché sera des touches personnalisées en édition limitée, qui sont déjà populaires dans la communauté des claviers mécaniques.

Le Cozy Cat Keycap a été développé par HyperX et voté par sa communauté de joueurs, et sera fabriqué à partir de nylon en poudre réutilisé respectueux de l’environnement. Il se vendra 19,99 $ à partir de ce mois-ci avec le prise en charge des tiges Cherry MX. Des baisses de keycap supplémentaires sont prévues tout au long de l’année en collaboration avec des créateurs, des influenceurs et des célébrités. on nous dit.

Vingt dollars pour un seul keycap peuvent sembler astronomiques, mais c’est tout à fait raisonnable dans le domaine des keycap personnalisés. De plus, la plupart des gens ne remplacent pas chaque touche de leur tableau par des créations personnalisées, mais les réservent plutôt pour des touches moins couramment utilisées comme Escape ou la ligne Function.

HP, si vous vous souvenez, a acheté la division de jeu HyperX de Kingston Technology pour 425 millions de dollars au début de 2021. HP avait déjà des racines dans la communauté des joueurs avec sa marque Omen, mais ramasser un nom établi et respecté comme HyperX l’a sans aucun doute aidé à mieux rivaliser avec des poids lourds comme Corsair et Logitech.

Engadget a visité HyperX au CES pour jeter un œil à certains de leurs autres échantillons HX3D, y compris des boucliers pour les oreillettes de casque HyperX, des supports de casque et même un support de micro champignon. Des conceptions plus agressives incluent des oreilles et des cornes d’animaux qui peuvent se fixer sur le dessus de vos écouteurs si vous aimez ce genre de choses. Sam Rutherford d’Engadget a été impressionné par les détails de certaines des offres les plus complexes.

Le Cozy Cat Keycap sera lancé le 26 janvier à 9 h du Pacifique et sera disponible pendant seulement 48 heures, ou jusqu’à épuisement des stocks.