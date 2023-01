Nomad élargit la collection de bracelets Apple Watch avec deux styles de maillons en aluminium haut de gamme

L’actualité du CES 2023 se poursuit aujourd’hui alors que Nomad, l’un de nos accessoires Apple préférés, lance sa dernière offre. Apportant les styles haut de gamme habituels que nous attendons d’Apple Watch, le nouveau bracelet en aluminium Nomad n’est que le dernier accessoire à entrer en scène de la marque. Associant la construction élégante habituelle à un prix plus facile à avaler.

Nomad présente un nouveau bracelet Apple Watch en aluminium

Dernièrement, la marque s’est beaucoup concentrée sur le côté le plus abordable de la gamme. Mais cela change pour commencer 2033, car Nomad lance un nouveau bracelet Apple Watch en aluminium Nomad. Le design rappelle les autres bracelets que nous avons vus dans le passé qui sont ornés de matériaux haut de gamme, cette fois juste avec un métal différent pour offrir une finition différente.

Comme vous vous en doutez d’après son nom, vous avez ici une construction en aluminium composée de maillons réglables avec des pattes intégrées. L’ensemble du package est également recouvert d’une finition en carbone de type diamant pour garantir que cet accessoire sera prêt à compléter non seulement votre Apple Watch actuelle, mais également les futurs modèles sur la route. L’une de mes pièces préférées est le fermoir magnétique qui non seulement complète le design élégant, mais permet également une manière plus fluide d’attacher le portable à votre poignet.

J’ai déjà passé en revue l’un des groupes Titanium de Nomad lors de son lancement il y a près de deux ans, en repartant assez impressionné. La société cherche à apporter une grande partie du même rapport qualité-prix à sa dernière version, en réduisant les coûts par rapport au modèle désormais à 300 $ qui arrive avec une version encore plus sophistiquée.

Uniquement disponible dans les tailles de boîtier plus grandes de 45/49 mm, le bracelet de montre Apple en aluminium Nomad arrive au 199,95 $ point de prix. Il se décline en deux styles différents pour Apple Watch Series 8 et Ultra, y compris un argent plus brillant et un gris sidéral plus subtil.

Nomad a une très bonne réputation autour de ces pièces chez 9to5Jouets, et ses dernières versions semblent définitivement se démarquer. La construction sera sûrement la même livraison premium à laquelle nous nous attendons, mais le vrai point fort pour moi est le prix ! Certains regimberont probablement devant un 200 $ prix pour un bracelet Apple Watch, mais comparé à d’autres options haut de gamme sur le marché, le nouveau modèle en aluminium de Nomad est un concurrent vraiment solide.

