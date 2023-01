Le jour où je suis devenu un bot Facebook

Nouvelle année et nouvelles curiosités. Il y a quelques jours, la nouvelle est sortie que Facebook s’était attaqué au grand problème de Cambridge Analytics pour des centaines de millions de dollars. Une solution relativement simple et peu coûteuse au scandale qu’elle a entraîné. Dans mon cas, pendant des jours, j’ai eu des connexions mystérieuses à Instagram et malgré la vérification en deux étapes, j’ai continué à voir ces problèmes. Aujourd’hui, j’ai vu le mensonge des réseaux dans ma propre chair.

Le gros mensonge des réseaux sociaux

La réalité est que les réseaux sociaux sont un gros mensonge. D’une part, ils nous montrent une image déformée de la réalité dans le but de vendre des produits, des services et même des personnes. Il montre un faux bonheur créé avec la simple intention de vendre et qui manque de substance, tout n’est qu’une façade.

Dans mon profil Facebook, j’ai pu vérifier comment ils étaient entrés d’innombrables fois et que je suivais les profils les plus divers : médecins, gourous, amateurs de crypto-monnaie, créateurs de contenu et même de nombreuses banques. Cela m’a fait penser… peut-être que suivre certains comptes c’est pour donner plus de véracité à mon profil, je l’utilise à peine. Ou cela peut être la simple justification d’un Community Manager qui veut garder son travail en justifiant tous les followers qu’il a.

La réalité est que tout est faux, c’est un mensonge opportunément orchestré pour que l’on se fie à un profil inconnu. C’est une manière de démontrer que les réseaux sociaux sont nécessaires et tout ce que cela implique également. Dans un exercice d’autocritique, j’ai vérifié ce qu’Instagram a consommé au cours des 10 derniers jours. Heureusement, il n’atteint pas 60 Mo. Et Facebook ne l’a jamais installé, il est peut-être temps de désinstaller Twitter et de vivre ma vie sans écrans impliqués.

Avec cette brève réflexion je voulais vous montrer le mensonge des réseaux sociaux. Comment ils profitent des profils oubliés pour créer un faux sentiment de sécurité. Et la même chose peut être extrapolée à Amazon où les opinions achetées sont également à l’ordre du jour. Observez très bien ces détails et ne vous fiez pas aveuglément à ce que vous voyez car c’est probablement un mensonge.