Date de sortie et où voir NieR: Automata Ver1.1a, le premier grand anime de l’année

Nous avons un nouveau cadeau Kings pour vous. Après plus d’un an d’attente, l’anime NieR Automata a déjà une date de sortie et faites attention car sa première est imminente. L’adaptation du jeu Yoko Taro arrivera ce même 7 janvier 2023 et pourra être vue via Crunchyroll. Il sera composé de 12 épisodes qui seront diffusés le samedi à 17h00 (heure espagnole).

Appelé NieR: Automata Ver1.1a, l’anime est réalisé par Ryouji Masuyana (Blend-S), présente une musique de MONACA (Summer Time Rendering) et est signé par le studio d’animation A-1 Pictures (Sword Art Online). Il sera fidèle à l’histoire du jeu, même s’il aura occasionnellement un nouveau personnage et optera pour l’une de ses nombreuses fins (y aura-t-il d’autres versions plus tard ?). Voici comment le synopsis officiel se lit:

« Dans un futur lointain, des envahisseurs d’un autre monde attaquent la Terre sans avertissement. Ce sont des formes de vie mécaniques, un nouveau type de menace inattendu qui expulsera l’humanité de sa planète et l’obligera à se réfugier sur la lune. Le Conseil de l’Humanité organisera une résistance de soldats androïdes dans le but de récupérer leur maison. Parmi eux se trouve une nouvelle unité d’infanterie connue sous le nom de YoRHa, qui débarquera sur un terrain vague abandonné sur Terre et bouleversera la guerre entre les machines et les androïdes. Une guerre qui révélera une certaine vérité oubliée sur notre monde… ».

Et le jeu ?

Pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, ces jours-ci de vente sur presque toutes les plateformes, nous recommandons la lecture de l’analyse Netcost, où NieR : Automata a obtenu un 9,3 et a été décrit dans les termes suivants : « C’est une carte d’amour aux jeux vidéo. Surtout aux jeux vidéo japonais. Volontairement ou involontairement, on peut y retrouver des traces de titres aussi divers que Metal Gear Rising, Xenoblade X ou Radiant Silvergun.

« Son génie est tel qu’il parvient tant bien que mal à faire converger tout cela dans une expérience cohérente sans à aucun moment s’effondrer sous le poids de ses expérimentations. Il est vrai qu’il porte le fardeau d’une partie technique améliorable, et répétition de situations qui fonctionnent comme un prélude à quelque chose de mieux qui est encore à venir. Mais ça arrive. Et pendant ce temps, son système de combat hilarant, l’agilité de ses protagonistes, la bande sonore fantastique et les mystères qui nous guident comme des miettes de pain nous gardent collés au commandement « .

« Yoko Taro a passé la moitié de sa carrière à créer des jeux aussi intéressants que limités, et maintenant il touche enfin l’excellence du bout des doigts. Ses fans ont de la chance. Et ceux qui ne le connaissent pas encore ont une belle opportunité d’approfondir dans son univers ».