Voici pourquoi l’iPhone 14 Plus est un échec commercial alors qu’il est un bon smartphone

Apple a présenté cette année quatre nouveaux modèles d’iPhone, mais la stratégie était assez différente des années précédentes. Cette fois, les différences entre les modèles d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro sont plus importantes. Dans le même temps, l’iPhone mini a été remplacé par l’iPhone 14 Plus – mais il semble que ce modèle soit tout autant un échec commercial que la version mini. Mais pourquoi est-ce?

La stratégie d’Apple avec l’iPhone

Tout d’abord, récapitulons la stratégie d’Apple avec l’iPhone ces dernières années. Depuis 2017, la société avait introduit trois iPhones différents. Premièrement, il y avait l’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus de milieu de gamme, tandis que l’iPhone X était la version haut de gamme.

En 2018, il y avait deux modèles haut de gamme avec iPhone XR et iPhone XR Max, mais une seule option de milieu de gamme, qui était l’iPhone XR. La même chose s’est produite en 2019 avec l’iPhone 11, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max. Mais en 2020, Apple a décidé d’introduire un quatrième nouvel iPhone dans la famille iPhone 12, qui était l’iPhone 12 mini.

Comparé à ses frères et sœurs plus chers, l’iPhone 12 mini n’a jamais été considéré comme un énorme succès. La plupart des clients semblaient préférer les téléphones à grand écran, et pour seulement 100 $ de plus, ils pouvaient acheter l’iPhone 12 ordinaire, qui avait un écran et une batterie plus grands. Apple a tenté de donner une autre chance à l’iPhone mini en 2021 avec l’iPhone 13 mini, cette fois avec une batterie légèrement plus grande. Mais cela n’a pas suffi à faire grimper les ventes.

Certaines personnes (et peut-être Apple lui-même) pensaient qu’un iPhone de milieu de gamme à écran plus grand aurait plus de succès que l’iPhone mini. Et en 2022, Apple a tué l’iPhone mini et l’a remplacé par l’iPhone 14 Plus, qui a la même taille d’écran de 6,7 pouces que l’iPhone 14 Pro Max, mais pour un prix inférieur. Mais il s’avère que l’iPhone 14 Plus est un autre échec commercial.

Selon plusieurs rapports de sources industrielles, la demande pour l’iPhone 14 Plus est vraiment faible. L’analyste fiable Ross Young a déclaré que les expéditions d’affichage pour le modèle Plus en décembre étaient « proches de 0 ». Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

Ce n’est pas une question de taille, c’est une question de prix

Auparavant, les prix de l’iPhone 13 mini commençaient à 699 $, tandis que l’iPhone 13 standard commençait à 799 $. Ceux qui souhaitaient acheter un modèle d’iPhone 13 Pro devaient payer au moins 999 $. Lorsque l’iPhone 11 a été lancé, il coûtait également 699 $ – mais il avait un grand écran et une grande autonomie. Apple avait l’habitude de se vanter d’avoir lancé l’iPhone 12 mini (et 13 mini) au même prix qu’auparavant, mais maintenant, les clients obtenaient un téléphone beaucoup plus petit avec une batterie nettement moins bonne pour le même prix.

Il y a certainement un groupe de personnes intéressées par l’achat de téléphones plus petits. Cependant, lorsque vous le comparez à l’ensemble du marché des smartphones, payer 700 $ pour un téléphone de 5,4 pouces avec une batterie médiocre n’est pas une bonne affaire. Et si Apple le remplaçait par un téléphone plus grand ? Ils l’ont fait, et pourtant il ne semble pas y avoir beaucoup de gens intéressés par l’achat de l’iPhone 14 Plus.

Et la raison est le prix. Au lieu qu’Apple réduise le prix d’entrée de l’iPhone 14 à 699 $ et vende l’iPhone 14 Plus à partir de 799 $, l’iPhone 14 standard coûte toujours 799 $ (bien que vous puissiez le trouver à des prix inférieurs sur Amazon), tandis que l’iPhone 14 Plus commence à 899 $. Mais le fait est que vous pouvez obtenir un iPhone 14 Pro pour seulement 100 $ de plus, et il offre bien plus que l’iPhone 14 Plus.

En fait, tout autre smartphone dans la gamme de prix de 900 $ offre plus que l’iPhone 14 Plus. La taille n’est pas le problème. C’est le prix et ce que vous obtenez pour cela. Et Apple essaie essentiellement de vendre un smartphone de milieu de gamme au prix d’un haut de gamme.

Au cours des années précédentes, même les modèles d’iPhone de milieu de gamme avaient de bonnes mises à niveau et étaient assez similaires aux modèles Pro à l’intérieur. Mais l’iPhone 14 est un appareil complètement différent de l’iPhone 14 Pro. Il n’a pas la puce A16, il n’a pas le nouvel appareil photo principal de 48 mégapixels ni même l’objectif macro, et il n’a pas Dynamic Island. Il s’agit essentiellement d’un iPhone 13 avec connectivité satellite.

Dans le même temps, l’iPhone 14 Plus est un smartphone à 900 $ qui n’a pas d’écran 120 Hz ni de téléobjectif pour capturer des photos et des vidéos avec un zoom optique.

Si quelqu’un veut acheter un nouvel iPhone et veut économiser de l’argent, cette personne finira probablement par acheter l’iPhone 14 ordinaire ou même un iPhone 13. Et les personnes prêtes à payer pour un smartphone haut de gamme dépenseront probablement 100 $ de plus pour acheter l’iPhone. 14 Pour. Et dans ce scénario, il n’y a tout simplement pas de place pour l’iPhone 14 Plus.

Et je ne dis pas que l’iPhone 14 Plus est un mauvais smartphone. Ce n’est pas. La puce A15 est toujours plus rapide que la plupart des concurrents, les caméras sont bonnes et la durée de vie de la batterie est excellente. Mais il n’y a aucun moyen pour qu’Apple puisse s’attendre à un grand nombre de ventes de cet appareil. Les gens qui dépensent 900 $ sur un smartphone attendent plus de ce que l’iPhone 14 Plus a à offrir.

Un autre changement de stratégie pourrait être en cours

Selon certaines rumeurs, Apple envisageait en interne de réduire les prix de l’iPhone 15 par rapport aux prix de l’iPhone 14 en réponse à la faible demande pour ces modèles. On ne sait pas exactement combien Apple réduira le prix, mais j’imagine quelque chose entre 50 $ et 100 $ de moins, tandis que le prix des modèles Pro restera le même (ou même plus cher).

Même ainsi, la société devrait toujours présenter un iPhone 15 et un iPhone 15 Plus. Et cette fois, le nouveau design d’affichage avec Dynamic Island devrait arriver sur tous les modèles.

Personnellement, je pense qu’Apple pourrait revenir en arrière avec sa stratégie iPhone XS et iPhone 11. Gardez l’iPhone Pro disponible en deux tailles différentes et concentrez-vous sur une seule version de milieu de gamme qui coûte au moins 250 $ de moins que les modèles Pro.

Mais qu'en est-il de vous ? Que pensez-vous de l'iPhone 14 Plus ?

