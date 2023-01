Hanvon N10 Max : liseuse avec Android

Hanvon n’est probablement qu’un terme dans ce pays. Si oui, alors en tant que fournisseur de mini scanners portables ou de stylos numériseurs.

Cependant, la société danse à plus d’un mariage et propose déjà une poignée de lecteurs électroniques indescriptibles que vous pouvez utiliser pour lire des livres électroniques. Mais ils ne se démarquent pas de la concurrence de PocketBook and Co.

Énorme liseuse

Apparition du Hanvon N10 Max, qui serait disponible pour l’équivalent de 800 euros. Avec une diagonale d’écran de 13,3 pouces, la liseuse ne propose pas un format broché, mais imite plutôt une feuille DIN A4. Les dimensions de 31,0 sur 22,8 cm ne sont pas compatibles avec un sac à main. Avec une épaisseur de 6,6 millimètres et un poids de 480 grammes, le N10 Max émule les tablettes.

Le N10 Max a encore une fois augmenté en taille et en poids par rapport au N10 ordinaire. (Photo: Hanvon)

La résolution d’écran modérée de 2 200 x 1 650 pixels est un critère important pour les lecteurs.

En soi, c’est une valeur élevée, mais seulement médiocre par rapport aux résolutions habituelles des liseuses. Étant donné que l’écran est considérablement plus grand, les lettres autrement imprimées devraient apparaître plus grossières. Comme presque toutes les autres liseuses, le Hanvon N10 Max n’affiche que le contenu en noir et blanc.

Avec Android 11 et les fonctionnalités de streaming

Plus gros, plus rapide – mieux ? Si vous jetez un coup d’œil à la technologie sous l’écran e-ink, Hanvon semble avoir surclassé le N10 Max. Le processeur à quatre cœurs Rockchip RK3566 ne fonctionnait auparavant que sur quelques ordinateurs monocarte, mais est pris en charge par le – légèrement obsolète – Android 11.

Correctement combiné : le Hanvon N10 Max s’appuie sur le véritable Android 11, comme vous le savez depuis votre smartphone. C’est pourquoi la portée du logiciel comprend également un programme de messagerie, une application YouTube et un accès au Google Play Store. Un énorme 8 gigaoctets de RAM et 128 Go de mémoire interne ennoblissent l’appareil comme une caricature de liseuse.

Un stylo est également inclus. (Photo: Hanvon)

Le fait que les spécifications soient si exagérées sert la consommation des médias. Vous pouvez exécuter des applications, même jouer à des jeux et bien sûr lire du contenu audio-vidéo et vos livres électroniques via une connexion sans fil au téléviseur. Cela vide la batterie de 4 000 mAh en un rien de temps et contrecarre les durées d’exécution marathon des autres lecteurs de livres électroniques. On peut également se demander si la technologie e-ink, qui est connue pour être lente, peut même afficher des fréquences d’images vidéo et de jeu rapides de manière attrayante.

Pour transformer le N10 Max en un touche-à-tout, Hanvon comprend également un stylet avec 4 000 niveaux de pression que vous pouvez utiliser pour dessiner ou griffonner votre propre texte. Cela met l’appareil en concurrence avec d’autres tablettes e-ink comme le Kindle Scribe et d’autres.

Cependant, la traduction en temps réel et la reconnaissance automatique des polices OCR ainsi que les nombreux formats de livres électroniques pris en charge (TXT, PDF, EPUB, MOBI) sont utiles. Le propre format Kindle d’Amazon ne prend pas en charge le N10 Max ; mais il propose également plus de 1 200 (!) livres électroniques.

L’avenir des liseuses ? Pas du tout!

Le Hanvon N10 est probablement l’un des lecteurs électroniques les plus étranges de tous avec sa combinaison d’un énorme écran à encre électronique, d’une technologie informatique surdimensionnée pour les demandes et d’Android 11 préinstallé. La seule question serait de savoir qui Hanvon veut-il gagner en tant que client ?

Les fans d’e-books apprécient le format pratique et la longue autonomie de leurs liseuses. Les utilisateurs de tablettes veulent des écrans éblouissants et une saisie rapide au stylet. Les fans de jeux sur tablette ont besoin d’une unité graphique plus rapide que celle offerte par le processeur Rockchip RK3566.

Le N10 Max illustre donc assez bien à quel point un mélange sauvage de superlatifs ne satisfait toujours personne. Mais je n’annulerais pas l’appareil – et je le vois certainement dans les bureaux officiels comme un document de signature numérique (et donc en concurrence avec Wacom) ou du matériel de présentation pour les grandes entreprises qui veulent l’utiliser pour faire bonne impression.

Le Hanvon N10 Max est sorti récemment et coûte environ 800 euros. Une sortie en Europe n’a pas encore été communiquée.