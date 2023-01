Samsung donne la compétition 5K Studio Display, inclut en quelque sorte une webcam 4K contrairement à Apple

Samsung a annoncé sa nouvelle gamme de moniteurs au CES ce matin. Deux des modèles les plus excitants pour les utilisateurs de Mac incluent le premier moniteur 5K de la société, le ViewFinity S9 avec un design élégant qui n’est pas sans rappeler le Studio Display d’Apple, mais avec encore plus de fonctionnalités et une nouvelle version 27 pouces du populaire Smart Monitor M8.

Samsung affirme que ses derniers moniteurs externes sont conçus pour « offrir une qualité d’image inégalée et une gamme de fonctionnalités innovantes pour les personnes qui cherchent à travailler, jouer et vivre à travers leur moniteur ».

Conçu pour les professionnels de la création et visant définitivement à concurrencer le Studio Display d’Apple, le nouveau ViewFinity S9 de 27 pouces (photo ci-dessus) est le premier moniteur 5K de Samsung.

Caractéristiques du ViewFinity S9

Dalle 5K 27 pouces (5120 x 2880)

99% DCI-P3

Moteur d’étalonnage des couleurs intégré

Delta E moyen ≦ 21 précision des couleurs

Connectivité USB-C et Thunderbolt 4

Finition d’affichage mat

Caméra Web 4K intégrée

Concentrateur intelligent Samsung

Les prix et les détails de lancement n’ont pas encore été partagés. Restez à l’écoute car nous vous tiendrons au courant dès que nous en saurons plus. Nous sommes vraiment ravis de tester ce moniteur !

Moniteur intelligent M8 27 pouces

Le Smart Monitor M8 a été lancé à l’origine en tant que moniteur de 32 pouces et c’est un excellent interprète polyvalent. Nous l’avons présenté dans notre tour d’horizon des meilleurs écrans 4K pour Mac pendant un certain temps.

Samsung va maintenant lancer une version 27 pouces du même moniteur. Il a un design épuré de type iMac, un ensemble de fonctionnalités impressionnant et devrait être encore plus abordable que la version 32 pouces.

Caractéristiques

USB-C avec charge jusqu’à 65 W

Résolution 4K 3840 x 2160

Panneau de 32 pouces

Format d’image 16:9

Taux de rafraîchissement de 60 Hz

Socket en charge HDR10

Webcam SlimFit magnétique incluse avec suivi du visage

Luminosité de 400 nits

99 % sRGB

Temps de réponse de 4 ms

Haut-parleurs 2.2 canaux intégrés

Disponible en blanc, bleu, vert et rose

Cadres minces et design mince dans l’ensemble

Se double d’un téléviseur intelligent, avec Apple TV+ intégré et AirPlay 2

Prix : PDSF de 699 $ à 729 $, souvent disponible à un prix inférieur

Nous n’avons pas encore de détails sur la disponibilité et les prix de la variante 27 pouces, mais la version 32 pouces est disponible directement auprès de Samsung et d’Amazon, la version blanche coûtant normalement 699,99 $ (ou moins) et les variantes colorées se vendant 729,99 $ (ou moins). ).

Découvrez notre tour d’horizon complet des meilleurs moniteurs pour Mac :

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :