Si vous aimez le classique Resident Evil, vous ne devriez pas manquer le nouveau jeu gratuit sur GOG

Good Old Games, la boutique numérique de classiques gérée par CD Projekt Red, propose désormais son dernier jeu gratuit à l’occasion de ses soldes d’hiver. Jusqu’au 2 janvier prochain à 15h00 (CET), vous pouvez obtenir Daymare 1998 pour PC. Le titre Invader Studios rend hommage au côté classique du survival-horror avec un titre directement inspiré des origines de Resident Evil.

« Daymare 1998 est une horreur de survie à la troisième personne avec des mécanismes de survie très durs et une grande difficulté à tuer des ennemis », révèle Destructive Creation, son éditeur, dans la description officielle. « Cela nécessite une approche stratégique du combat et offre un point de vue multi-personnages sur l’histoire, révélant une tradition profonde et sombre. »

Une fois que vous l’aurez utilisé, il sera lié pour toujours à votre profil GOG. Vous pourrez y jouer sans restriction de temps ni de contenu. Voici les étapes à suivre pour le télécharger.

Comment télécharger Daymare 1998 sur GOG

Cliquez sur ce lien qui vous mènera à la maison de Good Old Games, la plateforme de vente de CD Projekt RED sur PC. En bas du carrousel principal, vous verrez un onglet dédié à Daymare 1998 à côté d’un bouton vert. Cliquez sur « et, et revendiquez le jeu ». Une liste déroulante s’ouvrira dans laquelle il vous sera demandé de vous connecter à votre compte GOG. Remplissez les champs si vous en avez un. Si vous n’êtes pas inscrit, cliquez sur le bouton « Connexion » en haut de l’écran et cliquez sur « Créer un compte ». Entrez les données et l’e-mail qui seront associés. Vous pouvez également en créer un depuis votre profil Facebook. Connaître tous les détails ici. Daymare 1998 sera automatiquement ajouté à votre bibliothèque numérique. Passez la souris sur votre profil et sélectionnez « Jeux ». Vous le verrez dans votre conférence.

Nous devons vous rappeler que les jeux GOG n’ont pas de DRM, c’est-à-dire une protection de plate-forme. Vous pouvez l’installer comme un autre fichier PC ou utiliser GOG Galaxy, le lanceur de l’entreprise.

Source : GOG