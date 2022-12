Silent Hill : The Short Message fait son grand retour, cette fois-ci classé à Taïwan pour PS5

L’une des grandes surprises que 2022 nous a laissées est la résurrection de la franchise Silent Hill. Konami est apparu en octobre détaillant chacun des jeux et projets dans d’autres médias qui arriveront au cours des prochains mois liés à la licence. Parmi eux, il manquait Silent Hill: The Short Message, dont nous ne connaissons l’existence avec certitude que par les agences de notation en Asie. Plus précisément, c’est Taïwan qui a réenregistré le jeu, cette fois ciblant uniquement la PlayStation 5.

Nous avons appris son existence un mois avant la présentation des Japonais. L’organisme de notation sud-coréen ciblait Silent Hill: The Short Message, bien qu’il n’ait pas précisé les plates-formes à l’époque. Pour le moment, aucune information officielle n’a été divulguée; on ignore totalement ce que Konami prépare avec ce titre.

Remake de Silent Hill 2

À quelle Silent Hill appartiennent les images divulguées ?

Certains utilisateurs ont relié les points par rapport aux premières fuites subies par les Japonais. En mai de cette année, c’est Dusk Golem, un initié bien connu, qui a partagé avec le public des images d’un supposé projet en développement lié à Silent Hill. Les images ont été rapidement retirées « pour violation du droit d’auteur », suggérant que le matériel était vrai.

On y voyait une jeune femme dont le visage était composé de post-its sur lesquels apparaissaient des phrases comme « je me déteste ». À côté d’elle, nous avons vu des captures d’une scène indéterminée, un sol plein d’ordures ; dans l’autre, le dernier en question, ses murs et son sol étaient composés des mêmes phrases du personnage. Dusk Golem a voulu citer deux noms : « Anita et Maya » et « Messages SMS ». Ce dernier est d’accord avec le nom qui apparaît dans les registres. Les images divulguées seront-elles les premiers clichés du jeu susmentionné? Quelle sera son ampleur ? Il faut attendre 2023 au plus tôt.

Source : Gematsu