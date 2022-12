Handbrake Lance L'intégration De L'encodage Av1

HandBrake est un outil gratuit et open source permettant de convertir des vidéos de presque tous les formats en une sélection de codecs modernes et largement pris en charge. HandBrake est une application multiplateforme, disponible pour Windows, Mac et Linux.

HandBrake est-il un éditeur vidéo ?

HandBrake peut recadrer et redimensionner des vidéos ainsi que restaurer des vidéos anciennes et de mauvaise qualité, mais pour des outils d’édition plus puissants, vous pouvez essayer DaVinci Resolve, Shotcut ou VSDC Free Video Editor, qui sont d’excellentes options gratuites.

Pouvez-vous utiliser HandBrake pour extraire des DVD ?

Oui, HandBrake peut extraire tous les disques DVD ou Blu-Ray qui ne sont pas protégés contre la copie.

HandBrake peut-il compresser des vidéos 4K ?

Oui, HandBrake peut compresser n’importe quelle vidéo 4K pour réduire la taille de la vidéo, tout en convertissant le format vidéo en même temps.

Est-ce que Handbrake est meilleur que FFmpeg ?

HandBrake et FFmpeg sont tous deux gratuits et open source, les deux sont compatibles avec Windows, macOS et Linux, et les deux peuvent convertir des fichiers vidéo. La différence est que Handbrake utilise une GUI (interface utilisateur graphique) pour convertir les fichiers multimédias, tandis que FFmpeg utilise la ligne de commande pour encoder ou décoder les fichiers vidéo. En fait, Handbrake utilise FFmpeg en interne pour la conversion. Une autre différence est que Handbrake prend en charge les vidéos DVD et Blu-Ray en entrée, contrairement à FFmpeg. De plus, Handbrake n’offre que les sorties MKV et MP4, tandis que FFmpeg prend en charge de nombreux formats de sortie vidéo.

Caractéristiques

L’une des forces de HandBrake est sa capacité à ouvrir une grande variété de formats vidéo. HandBrake utilise FFmpeg sous le capot et peut généralement ouvrir tout ce que FFmpeg veut, en plus des formats sur disque tels que DVD et Blu-ray. HandBrake ne va pas à l’encontre ni ne contourne la protection contre la copie d’aucune sorte. Il ne fonctionne pas avec les fichiers vidéo utilisant la gestion des droits numériques (DRM).

Les encodeurs vidéo logiciels, les filtres vidéo, les encodeurs audio et d’autres processus de HandBrake bénéficient d’un processeur et d’une mémoire rapides. Les encodeurs vidéo matériels de HandBrake bénéficient également du hardware GPU moderne.

Préréglages de périphérique intégrés

Commencez avec HandBrake en quelques secondes en choisissant un profil optimisé pour votre appareil, ou choisissez un profil universel pour des conversions standard ou de haute qualité. Simple, facile, rapide. Pour ceux qui veulent plus de choix, modifiez de nombreuses options de base et avancées pour améliorer vos encodages.

Sources d’entrée prises en charge

Handbrake peut traiter la plupart des fichiers multimédias courants et toutes les sources DVD ou Blu Ray qui ne contiennent aucun type de protection contre la copie.

Les sorties

Conteneurs de fichiers : .MP4(.M4V) et .MKV

Encodeurs vidéo : H.265 (x265 et QuickSync), H.264 (x264 et QuickSync), H.265 MPEG-4 et MPEG-2, VP8, VP9 et Theora

Encodeurs audio : AAC / HE-AAC, MP3, Flac, AC3 ou Vorbis

Pass-thru audio : pistes AC-3, E-AC3, DTS, DTS-HD, TrueHD, AAC et MP3

Encore plus de fonctionnalités

Sélection de titre/chapitre et de gamme

Analyse par lots et mise en file d’attente des encodages

Marqueurs de chapitre

Sous-titres (VobSub, Closed Captions CEA-608, SSA, SRT)

Encodage vidéo de qualité constante ou de débit moyen

Socket en charge du VFR et du CFR

Filtres vidéo : Désentrelacement, Decomb, Denoise, Detelecine, Deblock, Niveaux de gris, Recadrage et mise à l’échelle

Expreview statique et vidéo en direct

Quoi de neuf

Général

Encodage vidéo AV1 ajouté

Ajout du prise en charge d’une profondeur de bits et d’une profondeur de couleur élevées à divers encodeurs et filtres

Ajout des préréglages 4K AV1 General, QSV (Matériel) et MKV (Matroska)

Ajout de préréglages généraux 4K HEVC et mise à jour des préréglages associés pour utiliser des paramètres d’encodeur similaires

Préréglages Web révisés et renommés en créateur, e-mail et social

Suppression des préréglages VP8 L’encodeur vidéo VP8 est désormais obsolète et sera supprimé dans une prochaine version De même, l’encodeur Theora est obsolète depuis longtemps et sera supprimé dans une future version

Divers autres révisions prédéfinies

Vidéo

Ajout des encodeurs vidéo SVT-AV1 (logiciel) et Intel QSV AV1 (hardware)

Encodeur VP9 10 bits ajouté

Encodeur NVENC HEVC 10 bits ajouté

Encodeur VCN HEVC 10 bits ajouté

Ajout des niveaux H.264 6, 6.1 et 6.2 pour l’encodeur x264

Ajout des profils H.264/H.265 4:2:2 et 4:4:4 pour les encodeurs x264 et x265

Ajout du profil H.265 4:2:2 pour l’encodeur VideoToolbox sur Apple Silicon

Ajout du prise en charge d’Intel Deep Link Hyper Encode (exploiter plusieurs moteurs multimédias QSV pour augmenter les performances)

Correction d’un problème de longue date où le préréglage d’encodeur NVENC le plus lent provoquait des échecs d’encodage

Suppression du prise en charge des processeurs Intel antérieurs à la 6e génération (Skylake) lors de l’utilisation d’Intel Quick Sync Video

Filtres

Ajout du filtre de désentrelacement Bwdif

Algorithme de filtre Autocrop amélioré Précision supérieure sur le contenu de rapport d’aspect mixte, par exemple les images en format boîte aux lettres et plein cadre

Amélioration des performances de mise à l’échelle vidéo sur les systèmes basés sur Apple Silicon et ARM Utilisez zscale (zimg) par défaut, en revenant à swscale si nécessaire

Amélioration des performances multithread (légèrement) pour les filtres suivants sur les systèmes à nombre de cœurs élevé Détection de peigne Décomposer Débruiter NLMeans

Mise à jour des filtres suivants pour prendre en charge le contenu supérieur à 8 bits et le sous-échantillonnage de chrominance 4:2:2/4:4:4 Détélécine Détection de peigne Décomposer Niveaux de gris Débruiter NLMeans HQDN3D Chroma lisse Aiguiser UnSharp LapSharp



Système de construction

Ajout du prise en charge de la construction pour OpenBSD

Ajout du paramètre de configuration –cpu pour activer la construction de l’architecture CPU native

Ajout du paramètre –lto configure pour activer l’optimisation du temps de liaison

Diverses corrections de bugs et améliorations

Bibliothèques tierces

Bibliothèques mises à jour AMF 1.4.24 (encodage AMD VCN) FFmpeg 5.1.2 (décodage et filtres) FreeType 2.12.1 (sous-titres) Fribidi 1.0.12 (sous-titres) HarfBuzz 4.4.1 (sous-titres) libass 0.16.0 (sous-titres) libbluray 1.3.4 (décodage Blu-ray) libdav1d 1.0.0 (décodage AV1) libdvdread 6.1.3 (décodage DVD) liblzma (xz) 5.2.6 (décodage vidéo LZMA, par exemple TIFF) libjpeg-turbo 2.1.4 (aperçu de la compression d’image) libspeex 1.2.1 (décodage audio Speex) libvpx 1.12.0 (encodage vidéo VP8/VP9) libxml 2.10.3 (général) oneVPL 2023.1.0 (encodage/décodage Intel QSV) x264 164 r3100 (encodage vidéo H.264/AVC) x265 r12747 (encodage vidéo H.265/HEVC) zimg 3.0.4 (conversion des couleurs)

Nouvelles bibliothèques SVT-AV1 1.4.1 (encodage AV1)



Linux

Ajout de nombreuses améliorations de la qualité de vie apportées par les membres de la communauté

Parité améliorée avec les interfaces graphiques Mac et Windows

Diverses corrections de bugs et améliorations

Traductions mises à jour

Ajout de nouvelles traductions Bulgare (‘ългарски) Finnois (Suomi) Géorgien (ქარ-ული)



Mac

Ajout du prise en charge de Quick Look à la file d’attente

Diverses corrections de bugs et améliorations

Traductions mises à jour

Ajout de la traduction japonaise

les fenêtres