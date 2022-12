Liste mAh de la batterie iPhone : Quelle est la capacité de chaque modèle d’iPhone ?

Vous êtes-vous déjà demandé quelle capacité de batterie Apple a mis dans ses iPhones au fil des ans ou quelle taille de batterie possède votre iPhone actuel ? Bien que la société ne partage pas publiquement les informations, les détails de la batterie finissent par apparaître lors de démontages. Rejoignez-nous pour consulter la liste complète des mAh de la batterie de l’iPhone pour connaître la capacité de la batterie fournie avec chaque modèle d’iPhone.

L’une des principales raisons pour lesquelles Apple ne partage pas la capacité de la batterie de l’iPhone est que la durée de vie de la batterie de l’iPhone peut souvent surpasser la concurrence, comme les téléphones Android avec une capacité de batterie plus petite. Apple est en mesure de le faire car il fabrique à la fois le matériel et les logiciels et affine avec précision ses appareils pour qu’ils fonctionnent aussi efficacement que possible.

Autrement dit, Apple se concentre sur ce que ses iPhones peuvent faire plutôt que sur les spécifications qui les alimentent.

Un exemple de cela est qu’un modèle d’iPhone plus récent est parfois doté d’une capacité de batterie inférieure à celle de son prédécesseur, car les nouvelles puces ont apporté une meilleure efficacité.

Avant de vérifier les spécifications ci-dessous, pouvez-vous deviner la capacité de la batterie de l’iPhone d’origine ? ????

Ok, voici la liste complète des capacités mAh de la batterie de l’iPhone…

Liste mAh de la batterie iPhone : Capacité de la batterie pour chaque iPhone

Capacité mAh de l’iPhone 14 Pro Max ? 4323 mAh – 16,68 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 14 Pro ? 3200 mAh – 12,38 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 14 Plus ? 4325 mAh – 16,68 wattheure Capacité de la batterie de l’iPhone 14 en mAh ? 3279 mAh – 12,68 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max ? 4352 mAh – 16,75 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 Pro ? 3095 mAh – 11,97 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 ? 3227 mAh – 12,41 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 13 mini ? 2406 mAh – 9,57 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone SE de 3e génération ? 2018 mAh – 7,82 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 Pro Max ? 3687 mAh – 14,13 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 Pro ? 2815 mAh – 10,78 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 ? 2815 mAh – 10,78 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 12 mini ? 2227 mAh – 8,57 wattheure Capacité de la batterie mAh de l’iPhone SE 2e génération ? 1821 mAh – 6,96 watt-heure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 11 Pro Max ? 3969 mAh – 15,04 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 11 Pro ? 3046 mAh – 11,67 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 11 ? 3110 mAh – 11,91 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone XR ? 2942 mAh – 11,24 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone XS Max ? 3174 mAh – 12,08 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone XS ? 2658 mAh – 10,13 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone X ? 2716 mAh – 10,35 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 8 Plus ? 2691 mAh – 10,28 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 8 ? 1821 mAh – 6,96 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 7 Plus ? 2900 mAh – 11.10 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 7 ? 1960 mAh – 7,45 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone SE ? 1624 mAh – 6,21 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6S Plus ? 2750 mAh – 10,45 wattheure Capacité mAh de la batterie iPhone 6S ? 1715 mAh – 6,55 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6 Plus ? 2915 mAh – 11,1 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 6 ? 1810 mAh – 6,91 wattheure Capacité mAh de la batterie iPhone 5S ? 1560 mAh – 5,92 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 5C ? 1510 mAh – 5,73 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 5 ? 1440 mAh – 5,45 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 4S ? 1432 mAh – 5,3 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 4 ? 1420 mAh – 5,25 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 3GS ? 1219 mAh – 4,51 wattheure Capacité mAh de la batterie de l’iPhone 3G ? 1150 mAh – 4,12 wattheure Capacité mAh de la batterie d’origine de l’iPhone ? 1400 mAh – 5,18 wattheure

Composants internes de l’iPhone 13 Pro via iFixit

Quelle batterie iPhone mAh vous a le plus surpris ? Ou avez-vous trouvé quelque chose d’intéressant sur la façon dont Apple a utilisé les capacités de la batterie de l’iPhone au fil des ans ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

Merci d’avoir lu notre liste de batteries mAh pour iPhone !

