Elden Ring a élu le jeu que la plupart des gens ont terminé et abandonné cette année

En bref : Selon vous, quel a été le jeu le plus abouti de 2022 ? Compte tenu de sa difficulté légendaire, il pourrait être surprenant d’apprendre qu’Elden Ring détient cet honneur. Paradoxalement, cependant, le titre de FromSoftware était aussi le jeu que les joueurs étaient le plus susceptibles d’abandonner avant d’atteindre la fin.

La révélation provient du site Web howlongtobeat.com, un site Web communautaire spécialisé dans les durées de jeu et autres statistiques.

En ce qui concerne les titres sortis en 2022, Elden Ring se situe au premier rang dans la catégorie des jeux les plus complets, avec près de 6 000 utilisateurs déclarant qu’ils ont battu les soulslike. Elden Ring a remporté plusieurs prix du jeu de l’année (dont un qui a vu un envahisseur de scène voler la vedette) et s’est vendu à des millions d’exemplaires, mais il est toujours un peu surprenant de voir un RPG difficile en monde ouvert qui peut prendre plus de 100 heures pour se terminer. tenant la première place.

Cependant, Elden Ring est également le jeu le plus retiré de l’année, ce qui indique que les utilisateurs ont cessé d’y jouer temporairement ou définitivement avant la fin. Et bien que seulement 267 utilisateurs du site aient admis avoir trop trouvé le jeu, cela représente encore plus du double du nombre de joueurs retraités de Tunic, deuxième.

Elden Ring est également le jeu numéro un en 2022 dans plusieurs autres catégories : le plus en retard, le plus de critiques et le jeu le plus long. C’est aussi le deuxième meilleur classement, battu uniquement par The Last of Us Part 1, et le deuxième plus populaire, assis derrière God of War: Ragnarök. De plus, malgré sa sortie en février, Elden Ring est toujours le troisième jeu le plus joué en ce moment.

L’un des numéros un les plus prévisibles se trouve dans la catégorie du jeu le moins bien noté de 2022 : Diablo Immortal. Le titre mobile et PC de Blizzard a le score le plus bas de l’histoire de Metacritic, principalement en raison de son modèle de microtransaction agressif. Cependant, il est peu probable que le développeur s’en soucie, étant donné qu’il a gagné près de 50 millions de dollars au cours de son premier mois seulement.

Si vous craignez de payer le prix fort pour un jeu que vous n’apprécierez peut-être pas en raison de sa grande difficulté, Elden Ring est toujours en promotion, pour la première fois, dans le cadre de la vente d’hiver de Steam, où il est disponible pour 42 $ jusqu’au 3 janvier à 9 heures. am PT / 12 h HE.