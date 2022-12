Steam Deck est imparable : il cumule déjà plus de 7000 jeux entre vérifiés et jouables

L’arrivée de Steam Deck en ce début d’année 2022 a donné un coup de pouce pertinent au jeu vidéo sur SteamOS (Proton), et donc Linux en général. Comme nous pouvons le voir dans les données collectées par SteamDB, entre la catégorie vérifiée et jouable dans l’étiquetage de l’ordinateur portable, le nombre de jeux officiellement pris en charge s’élève à 7129.

D’autre part, GamingOnLinux inclut certains des titres notoires dont la compatibilité a été confirmée au cours du dernier mois de l’année. Il existe des noms de poids, tels que Assassin’s Creed Valhalla, Dark Souls II et Marvel Snap, qui rejoignent des versions récentes telles que Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion, High On Life et Potion Craft : Alchemist Simulator.

Vous devez garder à l’esprit que le chiffre officiel ne traduit pas le nombre total de jeux qui fonctionnent sur Steam Deck. Il y en a beaucoup pour le moment qui n’ont pas encore passé les processus de vérification de Valve. Pour les connaître, le mieux est de jeter un œil à Protondb, une base de données de système d’exploitation collaborative. Ce sont les joueurs qui dirigent le reste avec leurs opinions sur la compatibilité d’un titre ou un autre et le niveau d’erreurs qu’il présente.

Développez votre bibliothèque pour moins d’argent

Les soldes d’hiver sur Steam, qui se déroulent jusqu’au 5 janvier 2023 à 19h00 (CET), sont une opportunité fantastique d’élargir votre collection pour ordinateur portable pour moins d’argent que d’habitude. Nous vous laissons avec une sélection de titres vérifiés qui promettent une « grande expérience » au sein de leur écosystème :

Elden Ring pour 41,99 euros (30% de réduction)

Person 5 Royal pour 41,99 euros (30% de réduction)

Doom Eternal pour 9,99 euros (75% de réduction)

The Witcher 3: Wild Hunt pour 5,99 euros (80% de réduction)

Hollow Knight pour 7,49 euros (50% de réduction)

Disco Elysium -The Final Cut- pour 9,99 euros (75% de réduction)

Days Gone pour 16,49 euros (67% de remise)

Metro Exodus pour 7,49 euros (75% de réduction)

Divinity : Original Sin 2 – Definitive Edition à 16,79 euros (60% de réduction)

Spyro Reignited Trilogy pour 13,99 euros (65% de réduction)

Source : GamingOnLinux