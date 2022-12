Les ventes de cartes graphiques de bureau atteignent leur plus bas niveau depuis 2005

Vue d’ensemble : les livraisons en 2022 ont enregistré des baisses dans l’ensemble de l’industrie technologique, mais la chute des ventes de GPU pour ordinateurs de bureau pourrait être historique. Au cours d’une année avec plusieurs lancements de produits majeurs, la chute spectaculaire des expéditions découle probablement de plusieurs facteurs. Malgré la chute de l’ensemble du marché, Nvidia a réussi à augmenter considérablement sa part de marché.

Dans le résumé du marché des GPU 2022 de Jon Peddie, le troisième trimestre montre le total des ventes de cartes graphiques de bureau le plus bas depuis au moins 2005. Comme de nombreux autres produits, les GPU ont reçu une augmentation des ventes en 2020 et 2021 de la part des clients travaillant à distance, mais la gueule de bois semble particulièrement difficile pour cela. marché.

Intel, AMD et Nvidia combinés ont livré un peu moins de 6,9 ​​millions de cartes graphiques de bureau dédiées au troisième trimestre 2022, soit une baisse de 47 % d’une année sur l’autre. À titre de comparaison, l’effondrement économique de 2008 a provoqué une baisse similaire de 46 % entre le quatrième trimestre 2007 (un sommet historique du marché coïncidant avec le lancement de la légendaire 8800 GT de Nvidia) et le quatrième trimestre 2008.

Le plongeon de 2022 a frappé l’équipe rouge plus fort que l’équipe verte. Alors que Nvidia a subi une baisse de 40% d’une année sur l’autre des expéditions de GPU de bureau dédiés, AMD a chuté de 74%.

La crise post-confinement qui a affecté les PC, les tablettes, les smartphones et d’autres appareils est un facteur primordial, mais un autre est propre aux GPU – la fin de l’extraction de crypto. Les données de Jon Peddie incluent les utilisateurs qui ont acheté des GPU pour exploiter Ethereum, ce qui a gonflé les ventes et les prix ces dernières années. L’hiver crypto de 2022, combiné à la fusion d’Ethereum qui a mis fin à l’exploitation minière basée sur GPU, a considérablement perturbé le marché.

Nvidia et AMD ont lancé cette année de nouveaux GPU phares, en lançant respectivement les séries RTX 4000 et Radeon RX 7000, mais uniquement dans le segment des passionnés à prix élevé. 2023 pourrait voir des ventes légèrement meilleures en fonction de la façon dont les entreprises évaluent les entrées grand public à venir dans ces gammes de cartes graphiques.

L’entrée troublée d’Intel dans l’arène des graphiques dédiés en 2022 avec la série Arc Alchemist a permis à l’entreprise d’atteindre 4 % de part de marché. Pendant ce temps, la part de Nvidia au troisième trimestre a bondi de 10,2 % en glissement annuel pour atteindre 86 %, réduisant AMD à 10 % de part de marché, soit une baisse de 52 %.

La majeure partie du pic des expéditions de GPU en 2020 et 2021 est allée aux graphiques pour ordinateurs portables, qui ont également connu la baisse la plus importante. Les ventes de cartes graphiques de bureau dédiées ont progressivement diminué au cours des deux dernières décennies, les ordinateurs portables et les GPU intégrés devenant suffisamment bons pour un nombre croissant de consommateurs.