Le Nvidia RTX 4070 Ti devrait arriver avec un PDSF de 799 $

Moulin à rumeurs: Nvidia semble sur le point de dévoiler enfin le RTX 4070 Ti, alias le RTX 4080 12 Go renommé, le 3 janvier. Les caractéristiques de la carte sont pratiquement confirmées, mais une question à laquelle les joueurs veulent toujours répondre est le prix, et comment se comparera-t-il à la carte que l’équipe verte a lancée ? Selon les derniers rapports et rumeurs, la prochaine entrée de Lovelace atterrira à 799 $.

Le prix de 899 $ du RTX 4080 12 Go et la différence de caractéristiques par rapport à la version 16 Go ont provoqué un contrecoup qui a conduit Nvidia à « lâcher » la carte en octobre ; la société a déclaré que cela était dû au nom déroutant.

Il n’a pas fallu longtemps pour que les listes des fabricants confirment que le RTX 4080 12 Go avait été renommé RTX 4070 Ti, ce que beaucoup attendaient. Les caractéristiques sont inchangées, mais qu’en est-il du prix très important ?

Les choses n’ont pas été très prometteuses cette semaine. Tout d’abord, il y avait des nouvelles que la RTX 4070 Ti était déjà en vente en Serbie pour l’équivalent de 1 400 $, mais les produits technologiques dans le pays se vendent à des prix obscènes. Puis sont venus des rapports de sites de ventes chinois prenant des précommandes pour la carte et facturant un peu plus de 1 000 $, ce qui est le même PDSF que le RTX 4080 12 Go devait transporter en Chine. Cependant, il a été déclaré plus tard que le prix du 4070 Ti était en fait de 10% plus bas que le RTX 4080 12 Go PDSF dans la nation asiatique.

Ainsi, en plus des caractéristiques inchangées, Nvidia osera-t-il garder le PDSF du RTX 4070 Ti identique à celui du RTX 4080 12 Go aux États-Unis ? Pas selon les derniers rapports. Plusieurs sources affirment que Nvidia a informé les partenaires constructeurs du conseil d’administration que la carte aura un PDSF de 799 $, soit environ 11 % de moins que le RTX 4080 12 Go.

Tout cela reste à confirmer, alors prenez-le avec un grain de sel, mais 799 $ semblent correspondre à la stratégie de tarification de Nvidia pour la gamme Lovelace jusqu’à présent. Sans surprise, la plupart des gens pensent que le prix est encore trop élevé, surtout lorsque le RTX 3070 Ti est arrivé avec un PDSF de 600 $. De plus, il n’y aura apparemment pas de versions Founders Edition, alors attendez-vous à voir de nombreux modèles tiers overclockés se vendre beaucoup plus cher.

Si ce prix s’avère exact, Nvidia pourrait trouver particulièrement difficile de déplacer le RTX 4070 Ti à une époque où les consommateurs sont sous le choc de leurs dépenses et où les ventes de cartes graphiques de bureau chutent à leur plus bas niveau depuis 2005. Cela a conduit les revendeurs à ne pas pouvoir vendre le déjà cher RTX 4080 16 Go au-dessus du PDSF, suggérant que Nvidia pourrait faire face à la même situation avec le RTX 4070 Ti. Tout devrait être dévoilé la semaine prochaine.