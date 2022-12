Find My d’Apple aide les pompiers à secourir une victime d’un accident de voiture en Californie

Apple a introduit cette année de nombreuses nouvelles fonctionnalités de sécurité telles que le SOS d’urgence par satellite et la détection de collision. Cependant, même sans ces fonctionnalités disponibles sur son iPhone, une femme a été secourue mercredi par les pompiers d’un accident de voiture en Californie grâce à Find My d’Apple.

La nouvelle vient du service d’incendie du comté de San Bernardino, qui a partagé le rapport sur sa page Facebook officielle (via AppleInsider). Selon SBCoFD, les pompiers ont été dépêchés sur un accident de la circulation signalé sur l’autoroute 18, au nord de la 40e rue dans la ville de San Bernardino. Là, ils ont trouvé un véhicule « sur le côté et bien à l’écart de la chaussée ».

Le SBCoFD affirme que la victime a probablement passé la nuit dans le véhicule accidenté après avoir quitté une réunion de famille. Étant donné que la femme avait disparu et que personne ne pouvait la contacter, les membres de la famille ont vérifié sa position sur Find My iPhone, ce qui permet aux utilisateurs de partager leur position actuelle avec leurs amis et leur famille.

Après avoir vu où elle se trouvait, la famille a appelé le 911, qui a rapidement envoyé les pompiers à l’endroit indiqué sur Find My d’Apple. Étant donné que le véhicule se trouvait à environ 200 mètres de l’autoroute et que la victime était grièvement blessée, les pompiers ont dû utiliser un équipement spécialisé de recherche et de sauvetage en milieu urbain (USAR), « y compris un système de levage de cabestan pour hisser les membres en toute sécurité ».

La victime a ensuite été emmenée dans un centre de traumatologie local et est actuellement prise en charge.

iPhone 14 et Crash Detection à la rescousse

Plus tôt ce mois-ci, deux passagers d’une voiture ont vu leur vie sauvée grâce à une combinaison de fonctionnalités de détection de collision et de SOS d’urgence par satellite introduites avec l’iPhone 14. La voiture s’est écrasée et est tombée à 300 pieds dans un canyon de la forêt nationale d’Angeles.

Heureusement, l’iPhone a détecté le crash et a immédiatement appelé les services d’urgence via la connexion par satellite. Malgré des blessures modérées, les victimes de l’accident de voiture ont été sauvées vivantes.

L’iPhone 14 et les derniers modèles d’Apple Watch sont tous deux dotés de la détection de collision, qui utilise plusieurs capteurs et l’apprentissage automatique pour détecter un accident de voiture et appeler automatiquement les services d’urgence. Sur l’iPhone 14, lorsqu’aucun signal mobile n’est disponible, le téléphone essaie d’appeler à l’aide en utilisant le SOS d’urgence via satellite si la fonction est disponible à cet endroit.

Ce sont certainement le genre de fonctionnalités que l’on ne veut jamais utiliser, mais il est bon de savoir qu’elles fonctionnent en cas de besoin.

Découvrez cette vidéo ci-dessous (en anglais) pour plus d’actualités Apple :