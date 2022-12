Mortal Shell, le soulslike que vous pouvez obtenir gratuitement sur Epic Games Store pour une durée limitée

Epic Games Store plonge dans les derniers jeux gratuits pour Noël. Celui choisi pour les prochaines 24 heures est Mortal Shell, l’indie soulslike développé par Cold Symmetry. Vous avez jusqu’au 29 décembre à 17h00 (CET) pour l’utiliser. Une fois que vous l’aurez fait, il restera pour toujours dans votre profil de bibliothèque.

« Mortal Shell est un jeu de rôle d’action intense et impitoyable qui mettra à l’épreuve votre santé mentale et votre résilience dans un monde ravagé. Tandis que les derniers vestiges de l’humanité se flétrissent et pourrissent, des hordes d’ennemis dévoués attendent parmi les ruines », révèle l’éditeur, Playstack, dans sa description officielle. « Vos adversaires sont sans pitié : pour survivre, vous devrez aiguiser votre attention, votre précision et votre instinct au maximum. Localisez les sanctuaires cachés des fidèles et découvrez quelle est votre véritable mission.

N’oubliez pas que les jeux gratuits proposés par Epic Games Store n’ont pas de restrictions de contenu ou de temps. Vous pouvez le télécharger et jouer quand et comme vous le souhaitez. Ensuite, nous vous indiquons ce que vous devez prendre en compte pour l’obtenir, surtout si c’est votre première fois dans le store.

Comment télécharger Mortal Shell sur PC

Pour télécharger, vous avez besoin d’un compte sur Epic Games Store. Si vous n’en avez pas, vous pouvez vous inscrire gratuitement ici. Remplissez les différents champs (nom, prénom, nom d’utilisateur, adresse e-mail et mot de passe) et choisissez si vous souhaitez recevoir des informations commerciales. Acceptez les conditions d’utilisation et suivez les étapes pour activer le compte. Activez le processus de vérification en deux étapes. Une fois que vous y avez accès, entrez le lien ci-dessus dans cette actualité et échangez votre copie. Si vous n’avez pas le client PC, téléchargez-le sur ce lien. Vous aurez désormais accès à votre bibliothèque de jeux.

Source : store de jeux épiques