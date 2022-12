Un nouvel iPad mini pourrait arriver en 2023 ou 2024

Moulin à rumeurs : Apple a mis fin à la longue interruption de l’iPad mini en 2021 avec la toute première refonte de la déclinaison. Maintenant, un analyste crédible suggère que le retour de l’iPad mini n’était pas unique, mais on ne sait pas ce qu’un nouveau modèle pourrait ajouter alors qu’Apple fait la transition de ses tablettes vers des processeurs pour ordinateurs portables.

Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple et spécialiste des fuites de confiance, a déclaré cette semaine que la société prépare un nouvel iPad mini à expédier fin 2023 ou au cours du premier semestre 2024. Il s’agira d’un rafraîchissement du modèle de l’année dernière avec un nouveau processeur.

L’iPad mini de 6e génération fonctionne sur une version downclockée du processeur A15 Bionic de l’iPhone 13 – un pas derrière la puce A16 de l’iPhone 14. Le candidat le plus probable pour un processeur iPad mini 7 est l’A16, le gardant une génération derrière l’A17 basé sur 3 nm qui devrait être livré avec l’iPhone 15 de l’année prochaine.

Les modèles iPad Pro et iPad Air les plus récents ont abandonné les processeurs iPhone en échange des processeurs Apple Silicon Mac. Un iPad mini pourrait les rejoindre sur toute la ligne, mais il est difficile de dire quand.

De plus, Apple travaille actuellement sur une nouvelle version de l’iPad mini équipé d’un nouveau processeur comme principal argument de vente, et l’expédition en masse devrait commencer d’ici la fin de 2023 ou en 1H24. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) 27 décembre 2022

Étant donné que les trois derniers modèles d’iPad mini ont été lancés en septembre de leurs années respectives, il est sûr de dire que le nouveau modèle mentionné par Kuo sortira en septembre 2023. Un retard en 2024 serait peu probable, mais pas impossible.

Un nouvel iPad mini établirait fermement l’engagement d’Apple à prendre en charge le niveau d’appareil qui se situe entre les iPad et les iPhone phares. L’iPad mini a fait une pause de près de quatre ans entre la 4e génération en 2015 et la 5e génération en 2019. L’année dernière a apporté la toute première refonte du modèle avec un écran plus grand, USB-C et un appareil photo à plus haute résolution.

En revanche, le nouveau processeur est le seul changement significatif du prochain iPad mini. Les clients intéressés ne doivent pas s’attendre à de nouvelles fonctionnalités majeures comme un écran ProMotion ou une caméra ultra-large, mais plus d’espace de stockage est possible.

Contrairement aux rumeurs précédentes, Kuo a également déclaré que 2025 ne nous apporterait probablement pas un iPad pliable pour remplacer l’iPad mini. En effet, l’introduction de modèles pliables augmenterait considérablement le prix au-dessus de ce qui est censé être l’iPad le plus abordable.

Dans d’autres rapports liés à l’iPad, The Information a affirmé plus tôt cette année qu’Apple prévoyait de sortir un iPad 16 pouces en 2023, brouillant davantage la frontière entre les tablettes et les ordinateurs portables de l’entreprise. Le plus gros iPad est actuellement l’iPad Pro 12,9 pouces.