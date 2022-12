Vous en avez assez d’Elden Ring ? 10 Soulslikes incontournables sur Steam

Il ne fait aucun doute qu’Elden Ring est l’un des grands noms de 2022. Le dernier travail de From Software a été reconnu par le médium après avoir remporté le prix du meilleur jeu de l’année aux Game Awards. À présent, vous en avez probablement assez de vaincre toutes les menaces des Terres du Milieu.

Voulez-vous plus de défis? Profitez des soldes d’hiver sur Steam pour élargir vos horizons dans le genre créé par Hidetaka Miyazaki. Pour cette raison, nous vous recommandons 10 titres incontournables (dont beaucoup sont déjà connus du grand public) avec lesquels mieux passer les fêtes de Noël.

âmes les plus âgées

10 Soulslikes incontournables sur Steam

Nioh : Complete Edition pour 12,49 euros (75% de remise)

Nioh 2 : The Complete Edition pour 35,99 euros (40% de remise)

Mortal Shell pour 7,49 euros (70% de réduction)

Ender Lilies : Quietus of the Knights pour 14,99 euros (40% de remise)

Le Surge pour 2,99 euros (80% de réduction)

Sel et Sanctuaire pour 4,49 euros (75% de réduction)

Elderest Souls pour 5,99 euros (70% de réduction)

Dolmen à 9,99 euros (75% de réduction)

Death’s Gambit: Afterlife pour 11,99 euros (40% de réduction)

Code Vein pour 7,49 euros (85% de remise)

Les prix sont adaptés à tous les budgets, de ces 2,99 euros pour The Surge à 35,99 pour Nioh 2. Quel que soit celui que vous choisirez, vous vivrez une expérience Soulslike de haut niveau.

Vous n’avez toujours pas fait le saut dans le jeu de l’année 2022 par The Game Awards ? Rassurez-vous : Bandai Namco, son éditeur, a baissé Elden Ring pour la première fois à l’occasion de la campagne de Noël. Vous le trouverez en format physique et numérique avec jusqu’à 30% de réduction sur PlayStation, Xbox et PC. Pour plus d’informations cliquez sur ce lien.

Source : Steam