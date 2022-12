Incroyable fossile de dinosaure à plumes découvert avec les restes de son dernier repas, un mammifère

Dans le Liaoning, en Chine, un incroyable fossile de Microraptor avec la patte d’un mammifère ressemblant à un rongeur a été découvert – c’était sa dernière proie.

La patte d’une proie – un mammifère – capturée par Microraptor (entourée en rouge) Crédit : Hans Larsson / Université McGill

Dans le fossile d’un petit dinosaure qui vivait il y a 120 millions d’années, dans l’actuelle Chine, une trouvaille extraordinaire a été trouvée : son dernier repas, parfaitement conservé. Ce qui le rend particulièrement précieux, c’est le fait qu’il s’agit des restes d’un petit mammifère ressemblant à un rongeur. Plus précisément, une partie de la jambe droite de la malheureuse proie a été retrouvée. D’un point de vue paléontologique, il s’agit d’une découverte extrêmement significative, car elle nous apprend que ces petits dinosaures para-aviaires, avec des plumes sur leurs quatre membres et probablement capables de voler/planer, étaient des prédateurs généralistes, avec une alimentation non spécialisée. . C’est la première fois qu’une telle découverte est faite chez les dinosaures. Cela nous aide à mieux comprendre et imaginer l’environnement du Crétacé inférieur dans lequel les animaux rivalisaient pour leur survie.

Crédit : Hans Larsson/Université McGill

Découvrir et décrire la patte du mammifère dans le fossile du petit dinosaure para-aviaire, un Microraptor zhaoianus, était une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques canadiens du Musée Redpath de l’Université McGill, qui ont collaboré étroitement avec des collègues du Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins – Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology of the Chinese Academy of Sciences, du Département des sciences biologiques de l’Université de l’Alberta, de l’Université Queen Mary de Londres et d’autres institutions. Les chercheurs, coordonnés par l’expert en paléontologie des vertébrés Hans Larsson, ont fait l’incroyable découverte en analysant minutieusement les restes fossiles de l’holotype Microraptor zhaoianus, un petit dromaeosauridé de la taille d’un oiseau de taille moyenne (moins de 1 mètre de long pour 1 kilogramme de poids). ). Le spécimen a été découvert en 2000 dans le Liaoning, une province du nord-est de la Chine.

Le fossile complet. Crédit : Hans Larsson/Université McGill

Trois espèces de Microraptor sont connues et, comme indiqué, ce sont des dinosaures proches parents d’oiseaux, qui avaient des plumes sur tous les membres. Bien que certains chercheurs pensent qu’ils étaient capables de voler, l’hypothèse principale est que ces animaux ont sauté des arbres en glissant sur leurs proies, mettant en place des embuscades spectaculaires. Dans le passé, d’autres « repas » ont été identifiés dans les fossiles de Microraptor, comme un poisson, un oiseau et un lézard ; avec la découverte même du petit mammifère, on peut dire que leur régime alimentaire était probablement généraliste. On peut les imaginer comme des crécerelles préhistoriques visant à capturer toute proie à portée de leurs griffes mortelles.

Illustration de microraptor. Crédit : (Durbed/Deviant Art/Wikimedia Commons

« Au début, je n’arrivais pas à y croire. Il y avait un minuscule pied de mammifère ressemblant à un rongeur d’environ un centimètre de long parfaitement conservé à l’intérieur d’un squelette de Microraptor. Ces découvertes sont la seule preuve tangible que nous ayons de la consommation alimentaire de ces animaux disparus depuis longtemps et elles sont exceptionnellement rares », a déclaré le professeur Larsson dans un communiqué de presse.

Illustration de Microraptor. Crédit : Hans Larsson/Université McGill

La découverte du régime généraliste des Microraptor est très importante car elle nous donne un aperçu sans précédent des écosystèmes préhistoriques et, comme indiqué, c’est la première fois qu’une telle preuve est associée aux dinosaures. Ces petits prédateurs à plumes, selon les auteurs de l’étude, il y a 120 millions d’années se comportaient probablement comme les renards et les corbeaux d’aujourd’hui, qui ont un régime alimentaire très important.

Crédit : Hans Larsson/Université McGill

« Savoir que Microraptor était un carnivore généraliste offre une nouvelle perspective sur la façon dont les écosystèmes anciens auraient pu fonctionner et un aperçu possible du succès de ces petits dinosaures à plumes », a conclu le professeur Larsson. Les détails de la recherche « Régime généraliste de Microraptor zhaoianus inclus mammifères » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée faisant autorité Journal of Vertebrate Paleontology.

Illustration d’os de mammifères. Crédit : Hans Larsson/Université McGill