God of War Ragnarök recevra le mode New Game Plus en 2023

De la même manière que le mode photo n’est arrivé qu’après le lancement, Santa Monica Studio travaille toujours sur de nouvelles fonctionnalités pour God of War Ragnarök, la suite directe du jeu de 2018. Par le biais des réseaux sociaux, le studio nord-américain a confirmé l’arrivée de une fonctionnalité très demandée par les fans, le mode New Game Plus. Comme annoncé, il sera disponible au printemps 2023.

« Nous savons que beaucoup d’entre vous l’ont demandé, nous sommes donc heureux de confirmer que le mode New Game Plus arrivera sur God of War Ragnarök au printemps 2023. Nous fournirons plus de détails à l’approche du lancement », ont-ils posté sur Twitter.

Kratos et Atreus se lancent dans une aventure épique remplie de dangers et de créatures monstrueuses. Père et fils se frayent un chemin à travers les royaumes nordiques fantastiques afin d’atteindre leurs objectifs et de percer les secrets qui restent encore interdits.

Ne manquez pas le combat entre Messi et Mbappé… dans God of War ?

Non, Lionel Messi et Kylian Mbappé ne se sont pas vraiment mis en difficulté. Ce qui s’est passé, c’est qu’un YouTuber a modifié l’une des séquences de God of War pour échanger les modèles de Baldur et Kratos contre ceux des footballeurs du PSG. Si vous voulez voir le résultat hilarant, nous vous recommandons de jeter un œil à cette actualité.

God of War Ragnarök a été mis en vente en novembre dernier sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Malgré le fait que le premier opus soit également sur PC, il n’y a pour le moment aucune information sur un éventuel portage de la suite de cette plateforme. Cependant, Sony a laissé entendre que les produits propriétaires prendront au moins un an pour apparaître sur Steam et Epic Games Store, à l’exception des jeux en tant que service.

Source | Studio Santa Monica