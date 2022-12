Le premier patch TMNT Cowabunga Collection apporte le multijoueur en ligne parmi une tonne de nouvelles fonctionnalités

Les Tortues Ninja sont de retour en force en 2022. Le jeu qui a été le plus célébré par petits et grands, joueurs vétérans et nouveaux venus, est TMNT Cowabunga Collection Et particulièrement spécial car il ramène les classiques intemporels. Maintenant, cette compilation de 13 jeux est encore meilleure. Sa première grande mise à jour contient beaucoup de choses, y compris le multijoueur en ligne tant attendu.

Liste complète des actualités du superpatch

Ce premier et excellent patch pour TMNT Cowabunga Collection comprend un mappage de boutons personnalisable, quelque chose toujours apprécié par les plus puristes qui veulent tirer le meilleur parti du jeu en l’adaptant à leur guise. Les plus nostalgiques pourront appliquer plus de filtres aux jeux Gameboy, et pourront choisir entre noir et blanc, Game Boy vert, Game Boy pocket vert et Game Boy bleu clair. En changeant et en incluant des choses, ce patch a même modifié le menu de la version Switch et, bien sûr, nous avons maintenant un support multijoueur.

En plus de la liste habituelle de corrections de bugs, TMNT Cowabunga Collection comprend les ajouts suivants. Avec vous, la liste complète.

L’icône du menu Démarrer a changé (Switch).

Le contrôleur d’arcade PS4 est désormais pris en charge. La prise en charge du joystick PS4 a déjà été implémentée (PS5)

Le stick d’arcade Xbox est désormais pris en charge. La prise en charge du joystick Xbox (XB1/XSX) a été implémentée

Lors de la création d’un lobby en ligne, le joueur peut désormais définir la taille du lobby pour les deux jeux d’arcade. L’hôte peut le limiter à 2, 3 ou 4 joueurs.

Lors de la création d’un lobby en ligne, le joueur peut désormais définir le délai de trame sur « Automatique ». Lorsque cela est défini, le décalage d’entrée est ajusté en fonction du nombre de joueurs.

Une nouvelle amélioration ajoutée à SNES et Super Famicom TMNT : Tournament Fighters. Les Ultimate-Attacks peuvent maintenant être activés en mode Story ON/OFF.

Une nouvelle amélioration ajoutée à Super Famicom TMNT : Tournament Fighters. Le « Mode groupe » peut maintenant être activé/désactivé. (Uniquement disponible dans la version japonaise.)

Une nouvelle amélioration ajoutée à Arcade US/JP Teenage Mutant Ninja Turtles. Le nombre de vies par pièce peut être ajusté de 1 à 5.

Une nouvelle amélioration ajoutée à Arcade US Turtles in Time. Le nombre de vies par pièce peut être ajusté de 1 à 8.

Une nouvelle amélioration ajoutée à Arcade US/JP Teenage Mutant Ninja Turtles. La difficulté peut être ajustée.

Une nouvelle amélioration ajoutée à Arcade US Turtles in Time. La difficulté peut être ajustée.

Une nouvelle amélioration ajoutée à Arcade US Turtles in Time. Game Loop peut maintenant être activé/désactivé. Une fois activé, le jeu redémarrera depuis le début après le générique.

Ajout d’une nouvelle action de bouton à « Arcade US/JP TMNT », « Arcade US Turtles in Time », « SNES/Super Famicom Turtles in Time » et « Genesis/MegaDrive Hyperstone Heist ». Les joueurs peuvent désormais attribuer un bouton à « Spécial ». Ce bouton appuie sur « Attack » et « Jump » ensemble pour faciliter l’exécution d’attaques spéciales.

Une nouvelle amélioration des couleurs ajoutée à tous les jeux Game Boy. Ajout du mode GBC activé/désactivé. Ajout d’une nouvelle option « Palette de couleurs » au menu de pause pour tous les jeux Game Boy. En plus des autres filtres, les joueurs peuvent choisir parmi 4 palettes de couleurs, 1. Noir et blanc, 2. Game Boy Green, 3. Game Boy Pocket Green, 4. Game Boy Light Blue.

Audio pour divers jeux et le menu principal ajusté

Ajout de pages supplémentaires pour NES Tournament Fighters et GEN Tournament Fighters au guide stratégique.

Ajout d’une page supplémentaire pour GEN Tournament Fighters et GEN Hyperstone Heist au guide stratégique.

Les paramètres visuels sont enregistrés par jeu. prise en charge multijoueur.

Comme vous pouvez le voir, ils n’ont pas été en vacances chez Digital Eclipse. C’est si gentil, hein ? Eh bien, ne vous détendez pas trop, d’autres choses viendront dans le futur. Cowabunga !

