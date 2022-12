Les premières de HBO Max que nous attendons le plus avec impatience en 2023

Il reste très peu de chose pour dire au revoir à 2022 et avec elle pour accueillir une 2023 qui sera, comment pourrait-il en être autrement, pleine d’avant-premières de séries, de films et de documentaires. Nous pourrons également profiter du retour des titres qui reviennent avec de nouvelles saisons, de sorte que quoi qu’il en soit, nous aurons toujours du contenu intéressant à accrocher. Vous avez envie de vous mettre en appétit et de découvrir quelles séries on peut voir sur HBO Max ? Eh bien, je souhaite exaucé: nous vous laissons ici les versions les plus puissantes de l’année à venir.

Nouvelle série télévisée

Ce sont les séries télévisées que nous pourrons voir dans les mois à venir.

amour et mort

Il va falloir mettre de côté l’association Elizabeth Olsen-Scarlet Witch car ici notre chère Wanda (oups !) change complètement de registre pour incarner Candy Montgomery, une femme qui dans les années 80 a froidement assassiné son amie et voisine Betty Gore au Texas. Scénarisée par David E. Kelley, cette série basée sur des événements réels n’a pas encore de date précise au calendrier et c’est l’une des productions les plus attendues de l’année.

The Last of Us

L’annonce que The Last of Us passerait au petit écran était sans aucun doute une surprise et l’une des meilleures nouvelles que la communauté des joueurs ait reçues ces derniers temps. Et c’est que ce jeu vidéo développé par Naughty Dog et exclusif à PlayStation est l’un des plus populaires de l’histoire. Maintenant, amener son intrigue à la télévision est quelque chose que tous ceux qui ont joué avec ses protagonistes apprécieront (notez que l’un de ses producteurs, Neil Druckmann, est le coprésident du studio responsable du jeu et a également participé au scénario) et bien sûr aussi les amateurs de scénarios post-apocalyptiques. Il ouvre le 16 janvier.

Dune : la fraternité

Si vous n’en avez pas assez avec Dune : Part 2 -dont la première est prévue fin 2023-, sachez que vous pouvez également profiter de l’univers de Frank Herbert avec la série Dune : The Sisterhood. Il s’agit d’un prequel qui se concentrera sur le mystérieux Bene Gesserit (oui, comme la mère de Paul). La chose promet.

Bonus : Parasites

Le fantastique film sud-coréen de Bong Joon-ho était tout un phénomène (il le méritait), alors HBO a voulu l’exploiter un peu plus. Comment? Eh bien, avec une série qui, bien qu’il ne s’agisse pas d’un remake de l’histoire que nous connaissons, prend quelques idées pour nous présenter une nouvelle intrigue basée sur cet univers. Il n’y a pas de confirmation officielle du moment où nous le verrons, mais tout indique que ce sera en 2023, nous l’ajoutons donc ici en « extra ».

Saisons des séries de retour

Ce sont les saisons les plus marquantes qui reviennent en 2023 sur HBO Max. Nous n’avons toujours aucun aperçu d’aucun d’entre eux (à l’exception de 30 pièces, où nous avons déjà un teaser), nous vous laissons donc au moins la bande-annonce de leurs saisons précédentes afin que vous puissiez vous souvenir ou jeter un coup d’œil comme moyen de prendre contact .

pirater: saison 3

La comédie menée par le merveilleux Jean Smart revient ce 2023 avec sa troisième saison. La série, qui a reçu toutes sortes de récompenses jusqu’à présent, a pour tâche de maintenir le niveau dans ce nouvel opus dans lequel son protagoniste sera à nouveau main dans la main avec son partenaire d’aventure, joué par Hannah Einbinder. Il est prévu pour le 11 mai.

Succession : saison 4

La famille la plus controversée, la plus ambitieuse et la plus riche des États-Unis revient dans la mêlée après une grande finale de la saison 3 – que dis-je, tout le troisième épisode était magistral. Rappelez-vous que le patriarche de la famille a laissé ses enfants hors du jeu après avoir découvert qu’ils allaient le trahir et maintenant les trois descendants devront voir comment ils parviennent à ne pas perdre la vie riche et puissante qu’ils mènent. Une autre série qui a la barre la plus haute. Il sortira au printemps.

Euphorie : Saison 3

« C’est au tour de Rue d’être heureux. » C’est venu dire Zendaya, protagoniste d’Euphoria et chargé de donner vie au protagoniste, se référant à la saison 3 que nous devrions voir à la fin de cette année prochaine, si rien n’échoue.

30 pièces : saison 2

La série à succès d’Álex de la Iglesia reviendra en 2023 avec Miguel Ángel Silvestre et Megan Montaner et avec la question de savoir si le personnage d’Eduard Fernández, le père Vergara, aura survécu ou non à la fin de la première saison -le teaser que vous avez sur Ces lignes permettent de voir à quel point il sera présent mais… dans quelles conditions ? Quoi qu’il en soit, on se retrouvera sûrement avec bon nombre d’histoires d’horreur hors du commun.

En plus de ces séries, nous avons d’autres saisons en cours que nous ne pouvons manquer de mentionner :

Perry Mason (saison 2)

Quelqu’un quelque part (Saison 2)

Barry (saison 4)

Tokyo Vice (saison 2)

Les pierres précieuses (saison 3)

Et juste comme ça (saison 2)

Guerrier (saison 3)

Et vous, quelle série attendez-vous le plus ?