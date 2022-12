Des messages autodestructeurs arrivent sur WhatsApp, car View Once fonctionne

La nouvelle fonction de l’application supprimera les messages envoyés comme c’est déjà le cas pour les fichiers multimédia : une fois visualisés, ils disparaîtront et le destinataire ne pourra ni les partager ni les transférer.

Un message qui s’autodétruit en quelques secondes. C’est la prochaine étape de WhatsApp qui investit dans la confidentialité des utilisateurs avec l’option Afficher une fois, l’objectif est de créer des messages qui disparaissent une fois consultés.

View Once est un relais long. Pour le moment, la fonction est déjà active pour les images, sur l’application, il est possible d’envoyer des photos qui, une fois ouvertes, ne sont plus visibles. Quant aux messages, en novembre 2020, WhatsApp avait ajouté la possibilité de les faire disparaître, mais seulement au bout de sept jours. Ces derniers mois, il a amélioré cette fonctionnalité, réduisant le temps nécessaire pour supprimer le message à 24 heures.

A quoi sert la nouvelle fonctionnalité WhatsApp ?

Selon le portail WABetaInfo, l’entreprise travaille sur une nouvelle fonctionnalité dédiée à la disparition des SMS. Ils ne peuvent être consultés qu’une seule fois puis disparaissent définitivement, tant pour l’expéditeur que pour le destinataire. La nouvelle fonctionnalité est disponible dans la dernière version bêta de WhatsApp pour Android, version 2.22.25.20. Il sera probablement utilisable après une future mise à jour, bien qu’une date pour la nouvelle fonctionnalité n’ait pas encore été annoncée.

Une fois le message envoyé avec Afficher une fois, le destinataire ne pourra plus partager ni transférer le message. L’option a été conçue pour protéger davantage la confidentialité des utilisateurs qui souhaitent peut-être s’assurer que le message envoyé n’est vu que par le destinataire direct. Il convient de préciser que celui qui reçoit le message pourrait toujours en conserver une copie, par exemple en prenant une photo de l’écran du smartphone avec un autre appareil.

Comment fonctionnera View Once ?

La fonction Afficher une fois pour les médias est activée en choisissant une photo ou une vidéo à envoyer, puis en appuyant sur l’icône « 1 » encerclée sur le côté droit de l’invite de légende. Pour les messages texte, il existe actuellement une icône de bouton d’envoi spéciale avec un cadenas ajouté, bien que la conception puisse changer une fois que la fonctionnalité passe la version bêta.