James Cameron justifie le tournage simultané d’Avatar 2, 3 et 4 : évitez ‘l’effet Stranger Things’

Avatar vise à devenir l’une des sagas cinématographiques les plus ambitieuses de tous les temps avec une série de films comprenant au moins cinq épisodes. C’est ainsi que l’expliquait il y a quelque temps son réalisateur, James Cameron, dont les dernières déclarations évoquaient même un sixième et un septième volet. Quoi qu’il en soit, un projet de cette ampleur nécessite une planification presque chirurgicale, c’est pourquoi des mesures ont déjà été prises depuis la suite Avatar : le sens de l’eau. À tel point que Cameron lui-même a expliqué pourquoi Avatar 2, Avatar 3 et une partie d’Avatar 4 ont été filmés simultanément ces dernières années : pour éviter le soi-disant « effet Stranger Things ».

La saga Avatar et l’inévitable passage des années

Cela a été rapporté par Entertainment Weekly à travers certaines déclarations offertes par le cinéaste lui-même dans lesquelles il expliquait que le tournage simultané de plusieurs tranches n’est pas seulement pour réduire les coûts, mais aussi pour empêcher certains de ses protagonistes, en particulier les plus jeunes. Ils deviennent trop gros au fil du temps. ans. Cela concerne principalement Jack Champion, Spider dans le film, qui a participé à la production entre 14 et 16 ans :

« J’adore Stranger Things, mais il y a un ‘effet Stranger Things’ où ils sont censés être encore au lycée, et ils ont l’air d’avoir 27 ans. Jack Champion a grandi comme un arbre quand nous travaillions avec lui. Nous avons tourné avec Jack quand il avait 14 et 15 ans, presque jusqu’à 16 ans. Nous le voyons donc sur une période de 18 mois », explique Cameron.

Tout cela pour éviter qu’un même acteur ou actrice ait l’air physiquement très différent entre le début et la fin d’un même film ou entre plusieurs épisodes entre lesquels il ne s’écoule pas beaucoup de temps, en raison de l’inévitable passage du temps et du développement naturel de l’être humain. En ce sens, et pendant le tournage, il a dû faire appel directement au gouvernement néo-zélandais pour autoriser l’entrée de certains interprètes pour continuer le tournage et éviter qu’ils aient l’air trop vieux :

« J’ai imaginé des scénarios où nous ne travaillerions plus pendant un an et demi, et nous serions complètement foutus parce qu’il aurait dépassé son âge, puis nous devions tourner à nouveau avec un autre gars », a déclaré le réalisateur reconnaît le rôle de Spider. «Nous avons pu faire appel au gouvernement néo-zélandais pour qu’il laisse entrer un petit groupe de nos principaux acteurs afin que nous puissions remettre la production sur les rails. Nous avons terminé le premier acte d’Avatar 4 avec un énorme saut dans le temps, autant d’années qu’il nous en fallait pour arriver à la page 35 du scénario du quatrième film », conclut Cameron. Parlez-vous d’un grand saut dans le temps avec une araignée adulte pour la quatrième partie ?

Source | Divertissement hebdomadaire